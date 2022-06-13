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維護蘇澳新城地區治安 居民陳情要求恢復派出所

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
新城派出所每天由附近的派出所支援1名警力駐所，陳金麟認為整棟辦公廳舍閒置荒蕪，相當可惜，要求恢復原有編制。圖／陳金麟服務處提供
新城派出所每天由附近的派出所支援1名警力駐所，陳金麟認為整棟辦公廳舍閒置荒蕪，相當可惜，要求恢復原有編制。圖／陳金麟服務處提供

宜蘭警察局數年前基於警力不足，配合中央駐在化政策，撤銷原有蘇澳警察分局的新城、港邊、武塔、碧候派出所，近年來在警政署逐年招募補充下，警力已達需求標準，武塔、碧候所恢復原有編制。蘇澳地區居民今天陳情，要求也恢復新城派出所。

蘇澳鎮警分局新城派出所於民國91年改建，因民國104年警政署實施駐在化政策，將原有警力移撥至蘇澳警分局所轄其他派出所，每天僅支援一名人力駐所，造成整棟辦公廳舍閒置，相當可惜，前新城里長陳樹福及地方民眾今天向前縣議員陳金麟陳情，請求代向相關單位爭取新城派出所恢復原編制，因應治安所需。

陳金麟表示，新城所位處台9線要道，冬山鄉到蘇澳鎮兩鄉鎮的中繼站，自從警方撤銷新城派出所，造成一些飆車族與砂石車經過台9線前開路段，宛如進入無人之境，呼嘯而過，險象環生，車禍事件頻頻發生，無論在治安維護及交通安全都令人擔憂。

陳金麟說，民眾集體聯名陳情，希望縣警局能將新城派出所恢復原編制，且疫情嚴峻，警分局為執行中央駐在化政策，將原港邊所及新城所警力全集中在馬賽及蘇澳派出所，也違反減少群聚、分流辦公的防疫政策，日前他透過縣議員陳鴻禧在議會臨時動議，建請宜蘭縣政府恢復新城所，盼採納辦理。

地方民眾今天向前縣議員陳金麟陳情，請他向相關單位爭取新城派出所恢復原有編制，因應治安所需。圖／陳金麟服務處提供
地方民眾今天向前縣議員陳金麟陳情，請他向相關單位爭取新城派出所恢復原有編制，因應治安所需。圖／陳金麟服務處提供
地方民眾今天向前縣議員陳金麟陳情，請他向相關單位爭取新城派出所恢復原有編制，因應治安所需。圖／陳金麟服務處提供
地方民眾今天向前縣議員陳金麟陳情，請他向相關單位爭取新城派出所恢復原有編制，因應治安所需。圖／陳金麟服務處提供

蘇澳 警察 宜蘭

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