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王國材參訪城市博覽會肯定基隆是優等生 允全力幫忙

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
交通部長王國材今天到基隆城市博覽會A展區「舊火車站基隆聯合事務所」參訪，基隆市長林右昌一路導覽。圖／基市府提供
交通部長王國材今天到基隆城市博覽會A展區「舊火車站基隆聯合事務所」參訪，基隆市長林右昌一路導覽。圖／基市府提供

交通部長王國材今天到基隆城市博覽會A展區、「舊火車站基隆聯合事務所」參訪後說，未來包括基隆捷運、港灣後期建設和觀光推廣，都會全力與基市府合作，因為是「優等生」，會全力幫忙。

王國材今天下午2點先到基隆港務分公司了解西岸港埠儲相關業務執行情形，接著前往城博會主展區，由基隆市長林右昌陪同參觀整修完工後，以「基隆聯合事務所」形式包裝，主題為「時代基隆」的舊火車站，呈現基隆近年城市改造以及空間發展規劃。

在「基隆聯合事務所」中央的基隆城市模型，圈出相關計畫範圍，還提出具有基隆特色的計畫，分別以顏色區分，讓參觀民眾一眼就能看出哪些都市規劃是在推動中，哪些都市規劃已經有具體成果。

王國材表示，整個基隆的建設，包括市港再生計畫、大基隆歷史場景再現計畫，把基隆做一個翻轉。很多人都講基隆從黑白變成彩色，他覺得是變成非常的亮麗。交通部過去有機會跟基市府合作，港的建設、觀光推動，未來包括基隆捷運、港灣後期建設、觀光推廣，都會全力與基隆市府合作，因為基隆是「優等生」，會全力幫忙。

林右昌說，基隆市這幾年能大力翻轉，很關鍵的部分就是與交通部及相關單位合作，無論捷運、港區建設和觀光投資，這幾年得到交通部大力挹注才能全力衝刺，是中央與地方合作很好的範例。市府會繼續加油，把成績做出來。中央把資源給基隆，市府一定不能辜負中央的期待。

交通部長王國材今天到基隆城市博覽會A展區「舊火車站基隆聯合事務所」參訪，基隆市長林右昌一路導覽。圖／基市府提供
交通部長王國材今天到基隆城市博覽會A展區「舊火車站基隆聯合事務所」參訪，基隆市長林右昌一路導覽。圖／基市府提供
交通部長王國材今天到基隆城市博覽會A展區「舊火車站基隆聯合事務所」參訪，基隆市長林右昌一路導覽。圖／基市府提供
交通部長王國材今天到基隆城市博覽會A展區「舊火車站基隆聯合事務所」參訪，基隆市長林右昌一路導覽。圖／基市府提供

基隆捷運 交通部長 王國材

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