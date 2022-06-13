王國材參訪城市博覽會肯定基隆是優等生 允全力幫忙

交通部長王國材今天到基隆城市博覽會A展區、「舊火車站基隆聯合事務所」參訪後說，未來包括基隆捷運、港灣後期建設和觀光推廣，都會全力與基市府合作，因為是「優等生」，會全力幫忙。

王國材今天下午2點先到基隆港務分公司了解西岸港埠儲相關業務執行情形，接著前往城博會主展區，由基隆市長林右昌陪同參觀整修完工後，以「基隆聯合事務所」形式包裝，主題為「時代基隆」的舊火車站，呈現基隆近年城市改造以及空間發展規劃。

在「基隆聯合事務所」中央的基隆城市模型，圈出相關計畫範圍，還提出具有基隆特色的計畫，分別以顏色區分，讓參觀民眾一眼就能看出哪些都市規劃是在推動中，哪些都市規劃已經有具體成果。

王國材表示，整個基隆的建設，包括市港再生計畫、大基隆歷史場景再現計畫，把基隆做一個翻轉。很多人都講基隆從黑白變成彩色，他覺得是變成非常的亮麗。交通部過去有機會跟基市府合作，港的建設、觀光推動，未來包括基隆捷運、港灣後期建設、觀光推廣，都會全力與基隆市府合作，因為基隆是「優等生」，會全力幫忙。