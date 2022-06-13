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基隆富都新城住戶擔心老水管加壓又爆管 籌自備款換管

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中山區位在高地的富都新城社區，將透過水公司加壓受水設備改善計畫，提升供水安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中山區位在高地的富都新城社區，將透過水公司加壓受水設備改善計畫，提升供水安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆市中山區位在中和路高地的富都新城社區，因社區自來水管老舊，水公司加壓供水可能「爆管」，住戶頗為苦惱。水公司提出改善計畫總經費近2900萬，住戶要負擔約580萬，目前只收到約416萬元。立委蔡適應居間協調，請已繳費住戶每戶先代墊3000元，以利簽約施工，再由社區管委會催收後歸還。

水公司推行「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，以中央和地方政府分擔8成 、用戶自付2成經費方式，改善北部地區高地社區道路，因長期漏水淘空路基及衍生的用水問題。富都新城社區納入計畫，尚未執行。

水公司第1區管理處長李慶興說，富都新城高地供水改善工程總經費近2900萬元，住戶約需負擔580萬元的工程經費，目前已收到416萬元，尚不足170萬多元，待其餘款項入帳，水公司就會和富都新城社區簽約，施工接裝自來水管線。

立委蔡適應邀水公司、基市府與富都新城社區管委會和住戶協調作業進度，指解決長年的自來水漏水問題，終於來到最後一哩路，感謝多數住戶的支持，共同維護社區生活品質。

富都新城管委會表示，不足的款項部分，會請已付款的住戶，每戶再多出3000元補足，管委會再代位求償，向未繳自付款項的住戶催繳。簽約前萬一管線再次破裂，管委會會與自來水公司協調，請自來水公司協助修復。

基隆市中山區位在高地的富都新城社區，將透過水公司加壓受水設備改善計畫，提升供水安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中山區位在高地的富都新城社區，將透過水公司加壓受水設備改善計畫，提升供水安全。記者邱瑞杰／攝影

蔡適應 基隆

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