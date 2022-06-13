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花蓮縣府徵收礦石稅訴訟爭議 議員憂影響投資與招商

中央社／ 花蓮13日電

花蓮縣政府徵收礦石稅，福安礦業認為稅率太高，向行政法院提出訴訟，其中4件判決勝訴，稅額3.2億元；縣府決定再繼續聲請釋憲。議員林源富指對企業不友善，將影響投資與招商。

縣議會今天召開臨時會，縣議員林源富、莊枝財都對礦石稅提出看法與質詢，認為縣府既然已被判輸，以新台幣3.2億元讓此案了結；否則若沒好好處理，讓企業看來，花蓮縣政府不友善，對於未來招商和投資都會卻步。

縣府代理秘書長饒忠答詢表示，「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」還在經濟部審查中，因條例中一些有關砂石級別稅率問題要求先和業者溝通，目前和學者專家、律師積極研究中。

饒忠指出，至於福安礦業案，憲法法庭裁定不受理，並指出不受理的理由是因為主體的關係，花蓮縣政府決定再繼續聲請釋憲，也與律師研議中。

花蓮縣政府自2009年起依地方稅法通則制訂礦石稅自治條例，最多可開徵4年，期限屆滿自動廢止再重訂。福安礦業不滿縣府2016年將礦石稅從每噸10元調漲到70元，認為超過法定上限30%規定，向行政法院提出訴訟，其中4件被最高行政法院判決勝訴，4件的稅額3.2億元；花蓮縣政府、花蓮縣地方稅務局共同聲請釋憲，憲法法庭審查後，日前裁定不受理。

憲法法庭裁定不受理的理由指出，花蓮縣地方稅務局隸屬於花蓮縣政府之下級機關，不得聲請憲法審查。

花蓮 釋憲 律師

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