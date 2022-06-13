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花蓮縣府爭取2千多萬元 推幸福巴士補足偏鄉最後一哩路
花蓮縣路幅狹長，長期公共運輸服務推展不易，公路總局目前補助花蓮6案公共運輸項目，其中縣府爭取「111年度公路公共運輸服務升級計畫」，獲核定經費總計2271萬元整，除了補貼市區客運，也針對5個鄉鎮推動「幸福巴士」服務，補足偏鄉交通最後一哩路。
縣府表示，這次爭取的經費，除了補貼市區客運業營運虧損，還用於整合行動支付驗票設備，鼓勵客運業者裝設支付設備之餘，讓民眾在搭乘時能有更多元的支付方式可選擇，更持續推動「幸福巴士」的公共運輸。
縣府自2019年起陸續推動鳳林鎮、秀林鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉及豐濱鄉的幸福巴士運輸，以在地居民民行生活需求為主要考量，延續提供偏鄉學生、長者就醫、就學及洽公等幸福巴士接駁服務；而富里鄉則是整合「噗噗共乘」在地多元共享車輛，成為「幸福巴士2.0」，落實城鄉交通需求平衡。
其中為符合鳳林鎮民的需求，購置全新無障礙中型巴士，在營運上除了採用固定班次服務外，也開放下午時段供民眾預約，讓行動不方便的民眾，利用無障礙設備的服務走出戶外，縣府將持續協助中南區鄉鎮公所爭取成立幸福巴士。
另外，縣府建設處為精進公共運輸搭乘需求，去年獲公總補助加上自籌款約7600萬元，今年將布建台9線及台11線共400座智慧站牌，預計明年2月完成，站牌融合各鄉鎮意象，提供公車GPS位置、票價、多國語言、周邊景點導覽等資訊，並將縣內共57條路線、1365處傳統公車站牌，依照Hi Bus識別系統的路線顏色分類，增設QR Code，完善整體運輸服務。
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