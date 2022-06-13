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走過代工歲月 葉玉琴當織女得心應手 針織珊瑚讓人驚艷
基隆國立海科館志工葉玉琴早年為了照顧讀小學的兒女離開職場，一開始當學校志工，後來「應徵」海科館第1期志工，得知錄取相當雀躍。她說，當志工除了學新知當導覽，感覺助人最快樂，還能從督導幹部、志工同好身上學到很多做人做事的道理，不虛此行。
住在基隆碧砂地區、年過60的葉玉琴，女兒讀小二時離開職場，當起家庭主婦，張羅一家大小的生活。她曾在八斗國小、八斗國中當志工，學校老師鼓勵報名海科館志工培訓。
葉玉琴回憶，海科館首度招募志工和其他單位不太一樣，報名者要先報名應徵。記得面試那天，她是穿著「正式服裝」參加，內心像社會新鮮人找工作一樣忐忑。後來得知錄取，還高興了好一陣子。
海科館為志工安排一系列課程，充實他們海洋知識與素養。葉玉琴說，從海洋生物一路學到洋流、海底地形，課越上越多，搞不懂的地方也越來越多，吃了不少苦頭。有時無法聽懂就讓腦子放空，經過多次複習，才慢慢理解各項海洋資訊的關聯性。現在在海科館主題館兒童廳為小朋友解說水滴旅行，信手拈來就能說出許多海洋小常識。
海科館多年前結合「針織珊瑚」推廣海洋環境教育，號召志工加入「織女隊」，跟著英國環境教育藝術家Sue Bamford等人，學習創作具海洋元素的針織作品。
葉玉琴經歷過「客廳即工廠」年代，學過勾織毛帽。當家庭主婦期間又曾經覺得無聊，學過拼布、中國結，學做珊瑚針織很快就上手，靈感也不少，現在已是織女隊講師。
葉玉琴說，當志工好處很多，她的丈夫和媳婦現在也都是海科館志工。10多年來，除了吸收更多知識，豐富人生，還從其他志工身上學習到很多人生智慧。她覺得當志工不只是付出心力，服務別人，其實也有很多意想不到的收穫。
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