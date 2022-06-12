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海科館「海底的奧秘」放映 光繪上百隻海洋生物
基隆市國立海洋科技博物館今天在海洋劇場，舉行首部台灣全製作海底生態紀錄片「海底的奧秘」放映會，帶領觀眾潛入繽紛海洋，認識澎湖、綠島、小琉球、東北角、潮境海灣及台灣與世界各海域，一同悠遊海洋版的熱帶雨林，透過多元視角海底寫真，喚起全民對海洋的愛。
海科館表示，海洋面積佔地球70%，從海平面到馬里亞納海溝深度更超過1萬1000公尺，這麼大的空間，至今人類探索只有5%，海底仍有不為人知的奧秘。「海底的奧秘」耗時7年拍攝，有特殊生態獵食行為及潛進世界海域記錄各地奇觀。鎮
為了與民眾更深入的解鎖海底奧秘，海科館響應2022基隆城市博覽會，發想各種別出心裁活動。今天的放映會中用零媒材的光繪藝術，邀請所有貴賓在劇場裡，光繪出上百隻的海洋生物。
海科館也與瑞芳高工室內空間設計科學生彩繪「海中不倒翁」RB02搜救艇，也與八斗國小師生共同裁剪多樣大型海洋生物，透過再生藝術，衍生成袋袋相傳的環保袋。
海科館在城市博覽會期間天天開館，海底奧秘影片每天播映4場，時間是上午10點、下午1點、3點及5點。除了已經開幕的潮境智能海洋館、海有個鳥地方以及海洋嘉年華特展外，更推出發海洋劇場滿額抽布偶等活動，邀請大家一起到國立海洋科技博物館「看新片、遊海科」。
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