海科館「海底的奧秘」放映 光繪上百隻海洋生物

基隆市國立海洋科技博物館今天在海洋劇場，舉行首部台灣全製作海底生態紀錄片「海底的奧秘」放映會，帶領觀眾潛入繽紛海洋，認識澎湖、綠島、小琉球、東北角、潮境海灣及台灣與世界各海域，一同悠遊海洋版的熱帶雨林，透過多元視角海底寫真，喚起全民對海洋的愛。

海科館表示，海洋面積佔地球70%，從海平面到馬里亞納海溝深度更超過1萬1000公尺，這麼大的空間，至今人類探索只有5%，海底仍有不為人知的奧秘。「海底的奧秘」耗時7年拍攝，有特殊生態獵食行為及潛進世界海域記錄各地奇觀。鎮

為了與民眾更深入的解鎖海底奧秘，海科館響應2022基隆城市博覽會，發想各種別出心裁活動。今天的放映會中用零媒材的光繪藝術，邀請所有貴賓在劇場裡，光繪出上百隻的海洋生物。

海科館也與瑞芳高工室內空間設計科學生彩繪「海中不倒翁」RB02搜救艇，也與八斗國小師生共同裁剪多樣大型海洋生物，透過再生藝術，衍生成袋袋相傳的環保袋。