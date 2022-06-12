基隆護海公投連署第1階段達標 王傑：破壞應是最後選項

守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」，開辦護海公民講堂，今天邀請曾參與海上環島計畫的在地畫家王傑主講。王說，外木山海岸未來若遭四接填海造地工程破壞，將是「投胎幾輩子都無法復原的傷害」，自然景觀是無法取代的財產，所有的人為破壞應該都是「最後選項」。

今天的公民講堂活動，是守護外木山行動小組籌辦的第4場，吸引基隆在地居民、學者、教師、民代近150人與會。講師王傑在演講中，分享2018年他參與黑潮海洋文教基金會島航計畫，從基隆碧砂漁港出發，逆時鐘繞行台灣沿海一圈，沿途在船上不停創作，結束後與海洋關係發生巨大轉變的心路歷程。

王傑說，行經南方四島時，他被東吉嶼的現況震攝，因為眼前的白色波浪，竟是滿佈於海面的保麗龍碎片。台南二仁溪出海口看到岸上整排都是工廠，海面都是垃圾，各種廠牌食品的包裝袋都有，甚至有條約1公尺寬褐色、黏稠綿延不絕的垃圾帶，心裡想著，以後還能吃海鮮嗎？

與會的基隆市議員陳薇仲說，推動反對四接填海造地，不只是因為外木山的海灣不斷地出現在自己人生的各個階段，更是因為所有人都有與海洋親近的需求。期待基隆市的城市治理應該要更有海洋永續、民眾參與的觀點。

市議員張淵翔提議，在浪尖上打滾的漁民是與海洋最緊密的夥伴，「討海人」同時也可以是「護海人」，公部門和討論人應該要有更多的溝通。

荒野保護協會台北分會長游晨薇表示，50年代的外木山海岸是父母親談戀愛與成家立業的地方，家中老照片可以看到過去基隆自然海岸線之美，可惜現在基隆天然海岸線只剩下13%左右。興建四接除了海面景觀可能遭到破壞，海面下的突堤效應也會對周邊沙灘與港口帶來影響。

基隆護海公投領銜提案人王醒之會後說，「基隆護海公投」連署6月1日開跑，第1階段提案人數已經達標，但今天為止，已得到超過2000個關注海洋生態與能源轉型的夥伴成為共同提案人。基隆城市博覽會少了對於海洋生態永續的觀點，但值得欣慰的是，基隆護海公投、四接選址錯誤這個議題，並沒有在幾千萬花費「張燈結綵」的活動完全淹沒。