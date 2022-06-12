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宜蘭快打站18日起服務 長者打疫苗送500禮券及2劑快篩

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭今天新增940名確診及5名死亡個案。縣長林姿妙表示，宜蘭5至11歲的兒童疫苗社區涵蓋率已達91.4%，第17波疫苗快打站將於6月18日起陸續提供服務，65歲以上長者或原住民55歲以上民眾施打疫苗可獲得500元禮券及2劑快篩試劑，鼓勵縣民儘早完成疫苗接種。

宜蘭所屬各級學校明天恢復實體課程，因應孩子返校上課，林姿妙也籲請家長提醒孩子落實各項防疫措施，並多加留意孩子的健康狀況，共同抗疫戰勝病毒。

疫情方面，今天新增5名死亡個案，年齡介於80歲至90多歲，3位女性及2位男性；其中有2人未施打疫苗、1位已施打2劑疫苗、另2人施打了第3劑。這5人分別從5月26日到6月6日間陸續發病，因不敵病毒肆虐先後病逝。

為提供縣民方便的疫苗施打服務，第17波快打站將於6月18日起陸續提供服務，請尚未完整接種疫苗的民眾踴躍前往接種疫苗。衛生局指出，65歲以上的長者或原住民55歲以上民眾施打疫苗可獲得500元禮券及2劑家用快篩試劑。

兒童疫苗部分，宜蘭縣國小校園集中施打疫苗與幼兒園媒合鄰近國小施打已經在6月10日全數完成，登記施打BNT疫苗有7503人，完成接種5287 人，完成70.5%；登記施打莫德納疫苗5550人，完成接種3467人，完成62.5%。

衛生局表示，除了校園施打部分，加上部分孩子是家長帶到快打站或診所施打，及確診的學童們已有抗體，3個月內都具有保護力的狀況下，目前宜蘭縣5至11歲兒童疫苗社區涵蓋率已達91.4%；另外，大部分的國中及高中將於6月17日前完成校園接種，請家長鼓勵孩子注射疫苗，儘早產生保護力。

宜蘭第17波疫苗快打站將於6月18日起陸續提供服務，65歲以上長者或原住民55歲以上民眾施打疫苗，可以獲得500元禮券及2劑快篩試劑，縣府鼓勵民眾儘早完成疫苗接種。圖／衛生局提供
宜蘭第17波疫苗快打站將於6月18日起陸續提供服務，65歲以上長者或原住民55歲以上民眾施打疫苗，可以獲得500元禮券及2劑快篩試劑，縣府鼓勵民眾儘早完成疫苗接種。圖／衛生局提供

宜蘭 衛生局 疫苗

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