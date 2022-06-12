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基隆家長想帶孩子去「放電」 暖運兒童遊戲場下旬開放

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場6月下旬開放，家長回響熱烈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場6月下旬開放，家長回響熱烈。記者邱瑞杰／攝影

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場6月下旬開放，家長回響熱烈。這處遊戲場兩年前就裝好全新遊具，完工日期卻一延再延。多數遊具因不符合規格，兒童不能玩也招致批評。市府變更設計後，最受矚目的超長溜滑梯，已能讓2到12歲兒童遊玩，但「冒險區」的攀爬網、攀爬繩，仍規定13歲以上才能玩。

基隆市政府3年前向教育部爭取前瞻計畫經費1600萬元，發包改善暖暖運動公園設施，在環場步道舖設紅、黃、藍3線PU跑道，網球場旁的「搖搖馬」兒童遊戲區擴大規模，打造成兒童遊樂場。

前年5月工程進入收尾階段，基隆市議會當時前往考察，鳥巢盪秋千、蜘蛛人攀爬繩、攀爬網、躲貓貓涵管、Monkey Bar吊欄和溜滑梯等遊具「曝光」，吸引家長的目光。

暖運兒童遊樂場原訂前年6月完工開放，不料因遊具規格等因素一延再延。去年8月再次傳出即將開放消息，但有人發現12歲以下兒童，只能玩鳥巢式盪秋千，不能玩吊欄、攀爬網，連溜滑梯也不行，質疑這樣還算是「兒童」遊戲場嗎？

市府後來修改Monkey Bar吊欄設計，地面加鋪軟墊，降低吊桿高度後，開放兒童遊玩。溜滑梯則是「截彎取直」增加斜率，改善出口環境，讓小朋友也能玩。冒險區的攀爬網等遊具仍限13歲以上使用，但有家長認為一定會有小朋友「勇闖冒險區」。

基隆市立體育場長葉雅琦表示，暖運兒童遊樂場預計6月下旬開放民眾使用，已在籌辦開幕儀式。基隆市議員林旻勳在臉書公布「好消息」，有家長說「從1歲多等到3歲多了」、「真的等太久了」、「放到都快壞了」、「孩子有新地方可以消耗電力了」。

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場「冒險區」的攀爬網、攀爬繩，規定13歲以上才能玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場「冒險區」的攀爬網、攀爬繩，規定13歲以上才能玩。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場6月下旬開放，家長回響熱烈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場6月下旬開放，家長回響熱烈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場6月下旬開放，家長回響熱烈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場6月下旬開放，家長回響熱烈。記者邱瑞杰／攝影

基隆 溜滑梯

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