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林右昌「畢業展」交出很棒的成績單 林佳龍：與有榮焉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
交通部前部長、無任所大使林佳龍（前左三）今早帶領正國會參政成員，到基隆參觀城市博覽會，由基隆市長林右昌（前左二）導覽。記者邱瑞杰／攝影
交通部前部長、無任所大使林佳龍（前左三）今早帶領正國會參政成員，到基隆參觀城市博覽會，由基隆市長林右昌（前左二）導覽。記者邱瑞杰／攝影

民進黨正常國家促進會被稱「大師兄」的交通部前部長林佳龍，今天帶領正國會黨公職成員到基隆參觀城市博覽會。林佳龍稱讚被稱為正國會二師兄的基隆市長林右昌8年建設有成，「畢業展」交了一張很棒的成績單，他也引以為榮。

林佳龍今天上午與多名台北、新北、宜蘭和基隆投入年底戰的正國會成員，到基隆港西2碼頭城博會主展場參觀。林右昌親自擔任導覽，分享城市治理願景；立委蔡適應一路陪同。

林右昌說，基隆城市翻轉的關鍵是林佳龍擔任交通部長期間，大力支持基隆市港再生跟相關建設，包括軍港西遷，這些都是過去基隆2、30年地方期待，但永遠都沒有辦法解決的問題。在林佳龍和蔡英文總統全力支持下，市府用了7年多的時間，就讓全台灣原本吊車尾的城市晉升到前段班，所以特別邀請林佳龍來看看成果。

林佳龍表示，林右昌不只是會做事，而且做人非常成功，栽培很多的人才，最重要的是和立委蔡適應聯手，中央、地方合作無間，讓基隆軍港遷移，東櫃西遷這些不可能的任務一一達成。

林佳龍說，6月是畢業典禮的季節，大家都會辦畢業展。林右昌執政8年，基隆的改變到處看得見。城博會不是只有在封閉的展覽館，而是在整個城市每個角落。人因夢想而偉大，城市也因為設計而美麗，這一點在林右昌治理基隆呈現的改變，在全台灣各縣市反差最大。

2014年林佳龍和林右昌分別就任台中、基隆市長，林佳龍說，可以體會林右昌想去改變自己生長的地方的心情。他每一次來基隆，都覺得變得更美麗。林右昌8年建設有成，畢業展交了一張很棒的成績單，做為帶領正國會黨公職團隊角色，他也引以為榮。

林佳龍推崇林右昌的治理成績不只在基隆市，期待可以放大到全台灣，或是先促成首都圈的發展。這也就是他最近推動的「台北+」，至少「台北+基隆」，如今至少基隆捷運在林右昌跟蔡適應的推動下，已經把輕軌變成首都圈到基隆的捷運。

林佳龍說，基隆捷運可以串連基隆河谷，未來不只交通，還會帶來生醫等科技產業，帶來非常多的就業機會，願景可期。蔡適應一直很希望「台北通」1280月票能不能變成首都通，他特別提出台北plus，未來的公共運輸，包括客運、捷運都能納入首都圈總體規劃，當然經費要交通部以公共運輸基金支持，促成首都圈公共運輸帶動區域整體發展。

交通部前部長、無任所大使林佳龍（前中）今早到基隆參觀城市博覽會，由基隆市長林右昌（前左）導覽，立委蔡適應（前右）陪同。記者邱瑞杰／攝影
交通部前部長、無任所大使林佳龍（前中）今早到基隆參觀城市博覽會，由基隆市長林右昌（前左）導覽，立委蔡適應（前右）陪同。記者邱瑞杰／攝影
交通部前部長、無任所大使林佳龍今早到基隆參觀城市博覽會，由基隆市長林右昌導覽。記者邱瑞杰／攝影
交通部前部長、無任所大使林佳龍今早到基隆參觀城市博覽會，由基隆市長林右昌導覽。記者邱瑞杰／攝影

基隆捷運 林佳龍 林右昌

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