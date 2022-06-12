花蓮南安部落農業有成 縣府規畫推原民有機農業促進區
花蓮卓溪鄉南安部落四面環山，中間的盆地有農友有機農法種稻、原民傳統豆子等，多年來成果頗受好評，花蓮縣政府為讓地方農業永續發展，與農友規畫推動東部首座「原住民族有機農業促進區」，提升栽培有機米收益與產品競爭力，將原民耕作文化傳承下一代。
南安部落有機米在前幾年因南安小熊廣為人知，經過花蓮林管處輔導，部落找回傳統的「Tina」豆豆種子，更改建傳統家屋成立「布農豆豆家屋」，成為部落生態、食農教育的空間。
花蓮有機耕作面逾2800公頃，是全台之冠，縣府近年積極推動有機農業促進區，自去年10月起，陸續於秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮、豐濱鄉、瑞穗鄉等地與農友訪談，辦理10場說明會。就意願較高的地區，舉辦輔導會議，討論營運主體、促進區未來預計畫設範圍等議題。
縣府農業處10日前往南安部落，舉辦「花蓮縣有機農業促進區調查評估輔導會議」，花蓮縣有機農業促進專案辦公室執行長鄔家琪、仰山基金會秘書長陳鑫益等人參與討論。
農業處長陳淑雯說，在會議中，陳鑫益提及，未來農委會將就有機農業促進區，投入近百億經費，促進農友軟硬體的協助；鄔家琪也表示，行政院核定的2022年至2025年花東地區有機農業發展第三期計畫，大力支持有機農業。
縣長徐榛蔚指出，卓溪鄉以生產水稻、油茶聞名，豐富自然資產與部落文化為卓溪鄉一大特色，縣府重視特色作物部落保種及文化保存的意義，希望往設置有機農業促進區的目標前進，與農友們攜手合作，在協助部落農友提升栽培有機米收益之餘，也傳承傳統文化。
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