快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

花蓮南安部落農業有成 縣府規畫推原民有機農業促進區

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮卓溪鄉南安部落擁有有機農法種稻、原民傳統豆子等，成果頗受好評，縣府與農友規畫推動東部首座「原住民族有機農業促進區」。圖／卓溪鄉公所提供
花蓮卓溪鄉南安部落擁有有機農法種稻、原民傳統豆子等，成果頗受好評，縣府與農友規畫推動東部首座「原住民族有機農業促進區」。圖／卓溪鄉公所提供

花蓮卓溪鄉南安部落四面環山，中間的盆地有農友有機農法種稻、原民傳統豆子等，多年來成果頗受好評，花蓮縣政府為讓地方農業永續發展，與農友規畫推動東部首座「原住民族有機農業促進區」，提升栽培有機米收益與產品競爭力，將原民耕作文化傳承下一代。

南安部落有機米在前幾年因南安小熊廣為人知，經過花蓮林管處輔導，部落找回傳統的「Tina」豆豆種子，更改建傳統家屋成立「布農豆豆家屋」，成為部落生態、食農教育的空間。

花蓮有機耕作面逾2800公頃，是全台之冠，縣府近年積極推動有機農業促進區，自去年10月起，陸續於秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮、豐濱鄉、瑞穗鄉等地與農友訪談，辦理10場說明會。就意願較高的地區，舉辦輔導會議，討論營運主體、促進區未來預計畫設範圍等議題。

縣府農業處10日前往南安部落，舉辦「花蓮縣有機農業促進區調查評估輔導會議」，花蓮縣有機農業促進專案辦公室執行長鄔家琪、仰山基金會秘書長陳鑫益等人參與討論。

農業處長陳淑雯說，在會議中，陳鑫益提及，未來農委會將就有機農業促進區，投入近百億經費，促進農友軟硬體的協助；鄔家琪也表示，行政院核定的2022年至2025年花東地區有機農業發展第三期計畫，大力支持有機農業。

縣長徐榛蔚指出，卓溪鄉以生產水稻、油茶聞名，豐富自然資產與部落文化為卓溪鄉一大特色，縣府重視特色作物部落保種及文化保存的意義，希望往設置有機農業促進區的目標前進，與農友們攜手合作，在協助部落農友提升栽培有機米收益之餘，也傳承傳統文化。

經過花蓮林管處輔導，南安部落找回傳統的「Tina」豆豆種子，吸引許多遊客前往體驗。圖／花蓮林管處提供
經過花蓮林管處輔導，南安部落找回傳統的「Tina」豆豆種子，吸引許多遊客前往體驗。圖／花蓮林管處提供
花蓮卓溪鄉南安部落有機稻米頗受好評，縣府希望推動「原住民族有機農業促進區」，提升栽培有機米收益與產品競爭力。圖／玉管處提供
花蓮卓溪鄉南安部落有機稻米頗受好評，縣府希望推動「原住民族有機農業促進區」，提升栽培有機米收益與產品競爭力。圖／玉管處提供

花蓮 食農教育 行政院

延伸閱讀

花蓮新城鄉復興部落聚會所動土 預計年底前完工啟用

花蓮秀林民宅64歲男多處刀傷身亡 警鎖定犯嫌

花蓮男被亂刀砍死菜園 同居女返家遇浴血凶嫌對看3秒

花蓮秀林鄉驚傳凶殺案 6旬男疑因金錢糾紛遭刺死

相關新聞

台東體育館施工救小雨燕被誤解 承辦人已買飼料明天送

台東縣政府體育場館改善工程，憂心危害築巢小雨燕，先打造16座木製鳥屋、助小雨燕搬遷，後經專家提醒改送野灣動物醫院，沒想到...

基隆護海公投連署第1階段達標 王傑：破壞應是最後選項

守護外木山行動小組發起「基隆護海公投」，開辦護海公民講堂，今天邀請曾參與海上環島計畫的在地畫家王傑主講。王說，外木山海岸...

宜蘭快打站18日起服務 長者打疫苗送500禮券及2劑快篩

宜蘭今天新增940名確診及5名死亡個案。縣長林姿妙表示，宜蘭5至11歲的兒童疫苗社區涵蓋率已達91.4%，第17波疫苗快...

林右昌「畢業展」交出很棒的成績單 林佳龍：與有榮焉

民進黨正常國家促進會被稱「大師兄」的交通部前部長林佳龍，今天帶領正國會黨公職成員到基隆參觀城市博覽會。林佳龍稱讚被稱為正...

花蓮南安部落農業有成 縣府規畫推原民有機農業促進區

花蓮卓溪鄉南安部落四面環山，中間的盆地有農友有機農法種稻、原民傳統豆子等，多年來成果頗受好評，花蓮縣政府為讓地方農業永續...

台東焚化廠重啟 張子敬：功能沒問題、後續管理很重要

環保署長張子敬今天到台東縣，參加縣環保局辦公廳舍落成啟用剪綵，並參訪正在試俥、功能測試，等待第三方驗證報告的台東縣焚化廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。