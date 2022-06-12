台東焚化廠重啟 張子敬：功能沒問題、後續管理很重要

環保署長張子敬今天到台東縣，參加縣環保局辦公廳舍落成啟用剪綵，並參訪正在試俥、功能測試，等待第三方驗證報告的台東縣焚化廠，他認為硬體設施雖沒問題、燃燒排放測試數據也在標準值內，但人員管理很重要，絕不能造成地方困擾。

張子敬表示，台東焚化廠當初新建完工後暫停啟用，並不是功能問題，相關功能都經過測試，主因地方有意見，就維持在封存備用狀態，相關設備都維持在堪用情況，環保署也提供經費做封存保養，每年都會檢查、確認功能沒有問題，這次能啟用就是狀況都一直維持的不錯。

「焚化爐不會有問題！」張子敬說明，台東縣這幾年垃圾運到外縣市代處理，縣長饒慶鈴要推動垃圾自主處理，焚化爐重新啟用前，其實也有疑慮，但他認為之前封存狀況佳，只要將必要零組件及相關機油更新後就可試俥運作，也請縣長大聲告訴鄉親「不會有問題」，上午看過測試報告都低於排放標準，功能上真的都沒有問題。

張子敬提醒，雖然硬體沒有問題，但後續很重要的是管理，廠務管理、人員管理、垃圾車進出動線管理等，要如何讓周邊居民看到的是一個乾淨、清新具環保活力的焚化廠區，並將制度建立起來，不僅要解決台東垃圾問題，也不能造成地方困擾。