棒球場辦公14年 環保局終於有新家「環保方舟」啟用

台東縣環保局等了32年，借棒球場辦公14年後終於有了新家，占地6500平方米新廳舍今天啟用，建築外觀為環保方舟造型，結合辦公與環境教育場域，除提供環保局辦公也規畫展覽空間，為鄉親提供優質洽公空間及環境教育數位學習場地。

台東縣長饒慶鈴、環保署長張子敬、海委會海巡署東部分署長陳學良、立委廖國棟及多名台東縣議員，今天齊聚「環保方舟」啟用剪綵典禮，共同見證台東縣環保局新居落成，周邊並舉辦第7屆環境教育嘉年華，推廣全民綠生活。

饒慶鈴表示，環保局1990年從衛生局業務移出成立，原在更生北路舊建築辦公，因業務增加空間不敷使用，2008年移駐縣立棒球場看台下辦公14年，經縣府積極爭取花東基金補助1億3500萬元，經6年建設丶規畫，環保局辦公廳舍暨永續方舟館終於完工啟用，前後歷經32年，終於有了自己的「家」。

環保局表示，新辦公廳舍占地6500平方米，總樓地板面積約4383平方米，其中822平方米是展覽空間，作為永續方舟館使用，其餘為辦公室及公共空間。