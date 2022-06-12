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棒球場辦公14年 環保局終於有新家「環保方舟」啟用

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（中）、環保署長張子敬（左二）、環保局長郭建成（左一），剪綵後到 新廳舍參訪。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（中）、環保署長張子敬（左二）、環保局長郭建成（左一），剪綵後到 新廳舍參訪。記者卜敏正／攝影

台東縣環保局等了32年，借棒球場辦公14年後終於有了新家，占地6500平方米新廳舍今天啟用，建築外觀為環保方舟造型，結合辦公與環境教育場域，除提供環保局辦公也規畫展覽空間，為鄉親提供優質洽公空間及環境教育數位學習場地。

台東縣長饒慶鈴、環保署長張子敬、海委會海巡署東部分署長陳學良、立委廖國棟及多名台東縣議員，今天齊聚「環保方舟」啟用剪綵典禮，共同見證台東縣環保局新居落成，周邊並舉辦第7屆環境教育嘉年華，推廣全民綠生活。

饒慶鈴表示，環保局1990年從衛生局業務移出成立，原在更生北路舊建築辦公，因業務增加空間不敷使用，2008年移駐縣立棒球場看台下辦公14年，經縣府積極爭取花東基金補助1億3500萬元，經6年建設丶規畫，環保局辦公廳舍暨永續方舟館終於完工啟用，前後歷經32年，終於有了自己的「家」。

環保局表示，新辦公廳舍占地6500平方米，總樓地板面積約4383平方米，其中822平方米是展覽空間，作為永續方舟館使用，其餘為辦公室及公共空間。

環保局新建築設計融入環境，以海洋、浪花及山巒等台東意象構築自然景觀與環保的緊密關係，將以永續台東為目標，在現有廳舍內展覽空間打造全新的環境教育場域「永續方舟館」，營造充滿生命力與富含教育意義的學習環境。

台東縣長饒慶鈴（左一）、環保署長張子敬（背對）、立委廖國棟（右一）等人，今天齊聚「環保方舟」啟用剪綵典禮。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（左一）、環保署長張子敬（背對）、立委廖國棟（右一）等人，今天齊聚「環保方舟」啟用剪綵典禮。記者卜敏正／攝影
台東縣環保局新廳舍「環保方舟」，位於台東海邊、環境優美。記者卜敏正／翻攝
台東縣環保局新廳舍「環保方舟」，位於台東海邊、環境優美。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴（左五起）、環保署長張子敬、立委廖國棟（右三）等人，今天齊聚「環保方舟」啟用剪綵典禮。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（左五起）、環保署長張子敬、立委廖國棟（右三）等人，今天齊聚「環保方舟」啟用剪綵典禮。記者卜敏正／攝影
台東縣環保局新廳舍「環保方舟」位於台東海邊，環境優美。記者卜敏正／翻攝
台東縣環保局新廳舍「環保方舟」位於台東海邊，環境優美。記者卜敏正／翻攝

台東 建築 饒慶鈴

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