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基隆七堵舊站停車場假日排隊上百人 增2台繳費機改善了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆七堵舊站停車場假日排隊上百人，增2台繳費機改善了。圖／基隆市政府提供
基隆七堵舊站停車場假日排隊上百人，增2台繳費機改善了。圖／基隆市政府提供

基隆市七堵南興市場對面七堵停車場，因位市場旁，每逢假日停車人潮多，但因只有1台繳費機，上月21日大批長龍，出現排了上百人要繳費，民眾直呼誇張，引發民怨。目前已更新收費及進出管制系統，增設2台全新型繳費機，除可用現金繳費外，也提供悠遊卡支付方式，今天沒有再大排長龍了。

七堵舊站停車場因假日尖峰及南興市場採買停車爆量，停車場繳費機不足致民眾排隊等候而投訴，民眾譏「比排隊買快篩還誇張」，上月25日有人排了快2小時，氣炸了。

基隆市政府第一時間即要求停車場業者盡速改善，交通處長蘇先知假日親自前往了解問題，發現除因僅1台繳費機需排隊外，操作介面也容易讓民眾選錯車號繳了費而無法出車回堵問題，要求業者應更換系統，增加繳費機，在未完成前於假日均應派員協助民眾及疏導車輛進出。

蘇先知今天再至現場關心民眾使用情形，民眾表示，收費系統已明顯改善，現場已無排隊等候情形，而全新的繳費機操作介面、語音都相當清楚，進出管制匝門更新後，車牌辨識及啟放效率也提高不少。

交通處也表示，七堵舊站停車場目前仍辦理擴增場地作業，預計由138席停車位增至293席，將可滿足市場採買及鄰近七堵火車站停車需求，也會再請業者增加多元智慧支付繳費功能，讓民眾停車費能透過手機APP操作，不需要經過繳費機即可出場，提高便民服務。

基隆七堵舊站停車場假日排隊上百人，增2台繳費機改善了。圖／基隆市政府提供
基隆七堵舊站停車場假日排隊上百人，增2台繳費機改善了。圖／基隆市政府提供
基隆七堵舊站停車場假日排隊上百人，增2台繳費機改善了。圖／基隆市政府提供
基隆七堵舊站停車場假日排隊上百人，增2台繳費機改善了。圖／基隆市政府提供

停車場 基隆 火車站

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