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宜蘭童玩節復辦 縣府：落實防疫、總量管制

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭國際童玩藝術節今年復辦，縣府衛生局長徐迺維表示，將依照中央準則落實防疫，如戲水區總量管制，讓遊客能保持1公尺社交距離。本報系資料照。
宜蘭國際童玩藝術節今年復辦，縣府衛生局長徐迺維表示，將依照中央準則落實防疫，如戲水區總量管制，讓遊客能保持1公尺社交距離。本報系資料照。

宜蘭國際童玩藝術節今年復辦，縣府文化局今天舉辦短期工作人員二次招募面試，也公布下周一起開賣預售票，活動如火如荼籌備中。不過民眾仍擔心疫情，認為應該停辦，衛生局長徐迺維表示，將依照中央準則落實防疫，如戲水區總量管制，讓遊客能保持1公尺社交距離

童玩節7月2日至8月14日在冬山河親水公園登場，以「酷樂宜夏」為主題、「時空探索」為主軸，活動內容豐富如展覽、國內外團體表演，也開放戲水區。縣府上個月已完成第一波童玩節短期工作人員，今天在舉行第二次招募面試，並公布預售票、童玩護照6月13日起同步開賣。

童玩節今年照常舉辦，民眾擔憂大型活動恐增加染疫風險，衛生局長徐迺維今天在防疫記者會回應，中央目前評估北部疫情已經趨緩，縣府會依照準則落實防疫作為，會控管場地人數，讓大家有足夠的社交距離，現場備有勤洗手設備等防範作為，也鼓勵入園民眾打滿3劑或4劑疫苗。

社交距離 衛生局 童玩節

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