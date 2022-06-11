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花蓮新城鄉復興部落聚會所動土 預計年底前完工啟用
花蓮縣新城鄉復興部落聚會所獲中央補助近1600萬元經費，今天動工，預計今年底完工啟用。縣府表示，從民國106年即爭取花東地區永續發展基金共4億多元，目標是到明年完成28座聚會所。
今天的祈福動土典禮，縣長徐榛蔚、原住民委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、立法委員鄭天財Sra Kacaw、陳瑩等多人都到場。
鄭天財表示，部落聚會所對原住民族節慶活動非常重要，他於民國106年，與時任立委的徐榛蔚共同提案要求內政部修法鬆綁一般公共設施用地多目標使用及准許條件的限制，經過不斷質詢、協調及提案，終於促成內政部在前年12月修正「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」。
徐榛蔚說，復興部落聚會所位於新城都市計畫公園用地，就是因法規鬆綁，才得以多目標使用興建聚會所，希望早日完工，供部落族人使用。
夷將表示，花東基金在新城鄉補助興建6座部落聚會所，已完成2座，復興部落是第3座，由原民會補助規畫設計經費63萬元，花東基金補助1522萬餘元，其餘3座完成規畫設計後，也將陸續興建。
縣府指出，經爭取花東基金二、三期共補助4億5729萬餘元，預計到明年完成28座部落聚會所。現階段已完工的有新城鄉順安、北埔、吉安鄉慶豐及南華、花蓮市大本、秀林鄉民有、卓溪鄉中平及萬榮鄉馬遠、明利及明利馬太鞍等10座，施工中的有花蓮市吉寶竿、根努夷及拉署旦、瑞穗鄉烏槓、光復鄉馬佛及香草場、壽豐鄉共和及豐山、玉里鎮吉能能麥，加上今天動土的復興部落，共10座，復興部落可望在今年底前完工啟用。
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