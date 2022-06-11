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宜蘭今增1331人確診 林姿妙宣布減徵娛樂稅查定稅額

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今天宣布，縣府針對縣內查定課徵娛樂稅的業者主動減徵，今年6月至8月調減其應納稅額50%，9月後再視疫情影響程度調整。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙今天宣布，縣府針對縣內查定課徵娛樂稅的業者主動減徵，今年6月至8月調減其應納稅額50%，9月後再視疫情影響程度調整。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣今天新增1331人確診，3名男性死亡個案中，1人為103歲打過3劑疫苗的人瑞。縣長林姿妙表示，娛樂業者收入受疫情影響減少，縣府針對縣內查定課徵娛樂稅的業者主動減徵，今年6月至8月調減其應納稅額50%，9月後再視疫情影響程度調整。

今增死亡個案中，住在長照機構的50多歲男性，接種1劑疫苗，本身患有失智、糖尿病等慢性病，其餘2人均為打過3劑疫苗的92歲、103歲長者；3人自5月13日到29日陸續發病，6月不幸病逝。至於校園方面，學生129人、教職員工13位確診，累計8165名學生、843位教職員確診。

宜蘭縣累計5萬7725人確診，縣府衛生局分析後發現，中症198人，重症病人66人中，1位男童4月確診後出院、5月曾因急性心肌炎等症狀住院，目前已康復出院外；中重症患者超過7成為70歲以上長者，近4成中重症患者未施打疫苗。

衛生局表示，目前防疫重點還是著重長者預防、及早發現與及早治療，建議縣民完整接種疫苗，保護自己也保護他人。宜蘭縣疫苗第1劑涵蓋率87.9%、第2劑80.2%、第3劑65.8%；5歲到11歲兒童疫苗涵蓋率70%。

另外，縣府針對查定課徵娛樂稅的業者，主動減徵查定稅額，今年6月至8月統一調減其應納稅額50%。縣府財稅局表示，採自動報繳娛樂稅的業者，是由其自行依實際收入申報，娛樂稅負因實際收入減少而減輕，已具自動調降機制。

宜蘭今天新增3例死亡個案，其中1人為103歲打過3劑疫苗的人瑞，縣內累計88名死亡個案。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭今天新增3例死亡個案，其中1人為103歲打過3劑疫苗的人瑞，縣內累計88名死亡個案。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣疫苗第1劑涵蓋率87.9%、第2劑80.2%、第3劑65.8%。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣疫苗第1劑涵蓋率87.9%、第2劑80.2%、第3劑65.8%。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣累計5萬7725人確診，縣府衛生局分析後發現，重症病人66人中，只有1名是男童。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣累計5萬7725人確診，縣府衛生局分析後發現，重症病人66人中，只有1名是男童。圖／宜蘭縣政府提供

疫苗 衛生局 宜蘭

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