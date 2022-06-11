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謝國樑推動公益環保電動車 拜會宏佳騰電動車未來趨勢
國民黨基隆市長參選人謝國樑，去年提出Let's go 電動機車專案，鼓勵青年投入公益服務，由政府免費提供青年就業時所需的代步工具。日前他南下拜訪台灣電動機車三大品牌之一的「宏佳騰動力科技」公司，電動車和環保減碳絕對是未來的趨勢。
謝國樑說，減少生活中的碳足跡，已成為國際上的共識，台灣的移動汙染源仍占大宗。他曾提出Let's go 電動機車專案，鼓勵青年投入公益服務，由政府免費提供青年就業時所需的代步工具，騎乘電動機車減少因交通而產生空氣汙染，汰舊換新，控制基隆的機車總量，為下一代的環境做努力。
謝國樑展開電動車的請益之旅，日前南下拜訪台灣電動機車三大品牌之一的「宏佳騰動力科技」公司，討論國際上「碳權」、「碳足跡」的應用與落實，並與宏佳騰團隊談了近2小時，雙方交流熱烈。
謝國樑表示，電動車和環保減碳絕對是未來的趨勢，將來若能逐步讓基隆的就業青年，把傳統油車汰換成電動機車，不但符合國際潮流，也絕對是走在正確的道路上。政府關心年輕人，年輕人透過公益來關懷弱勢朋友，讓社會產生善的循環，這是幫助基隆成為有愛城市的第一步。
謝國樑說，未來會繼續拜訪其他2家大型電動機車品牌，取得業界最新的環保與電動車資訊。
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