體育館工程影響燕子窩 台東縣府做人工鳥屋移居

台東縣立體育館進行優化改善工程，碰到梁柱上小雨燕繁殖期，館方在一旁打造15座人工鳥屋將幼雛移居，也希望所有燕子能跟著換新房到友善的環境。

這幾天台東縣政府的「縣立體育場館優化改善工程」加快腳步施工，工作人員忙著幫屋簷下梁柱的小雨燕巢內雛鳥移居到旁邊新蓋的15間木製鳥屋。

體育場長黃偉智今天告訴中央社記者，體育館屋簷下有許多燕巢，目前有幼雛，擔心牠們受到工程影響，因此在旁邊另一棟建築做了15間木製鳥屋，將原巢內雛鳥全部移居到新住家。

另外，設置新鳥屋用意是要讓長期在場館梁柱棲息小雨燕搬遷，因巢下是走廊，許多運動民眾會經過，地面都是鳥屎，甚至被鳥屎滴到。黃偉智表示，為保護燕子及維護環境清潔，向鳥類專家請教，找資料研究做了15個鳥屋安置燕子，希望能在友善環境生存下來。

黃偉智說，新鳥屋設計一個洞口，方便鳥爸媽進出，且鳥屋防水，屋內都可保持乾燥，並定期派員觀測。近日會上去看移居幼雛生長狀況，以及是否有親鳥逐漸入住。

不過，體育館蓋新窩及幫幼雛移居的作法，鳥友有不同看法。陳姓鳥友告訴中央社記者，這種做法簡直不可思議，雛鳥被移動，親鳥跟著過去的機會不大；再者原地有上百個燕巢，親鳥如何去新窩找到自己小孩，將來新鳥屋也可能會被八哥霸占。

台東縣野鳥學會理事長吳志昇接受中央社記者電話訪問表示，很難用是非來評論，但是可以事先預防，例如在半年前先試看看將整個鳥巢移到另一處是否可行。他說，在台灣沒聽說有過這樣大規模移巢，基本上鳥是有地域性，親鳥會不會跟著移居到新鳥屋還不知道。

吳志昇說，國外的做法是會避開3至9月繁殖期，過了這段時間，如果希望燕子離開，可以封住避免燕子進出築巢，或是梁柱、屋簷不要有90度結構，改為圓形結構減少巢棲位，另外也可引誘到其他地方築巢。

不過也有賴姓鳥友認為台東縣政府能夠顧慮小雨燕生態，打造鳥屋算有貼心。

工程人員表示，縣立體育場館逾30年歷史，建築體及設施已斑駁老舊，近期動工優化改善，工程有期程，無法等到所有雛鳥離巢才動工。