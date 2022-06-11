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疫情嚴峻服務不中斷 門諾早療團隊療育慢飛天使不喊苦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院行動早療團隊，在疫情下仍全副武裝，持續到宅服務。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院行動早療團隊，在疫情下仍全副武裝，持續到宅服務。圖／門諾醫院提供

全台新冠肺炎疫情嚴峻，相較許多縣市已暫時取消實體課程，改採線上授課，但花蓮門諾醫院行動早療團隊不受疫情阻擾，仍每周上山下海，到宅為發展遲緩兒童服務。儘管必須全副武裝、密集戳鼻快篩，團隊成員不喊苦，因為「這是我們與慢飛天使的約定」。

門諾醫院行動早療團隊由1位個案管理師及2位職能治療師、1位語言治療師擔任主要服務提供者，結合院內醫師、物理治療師、臨床心理師及社工等，以跨專業團隊合作模式，定期到個案家中提供服務，範圍涵蓋全縣13個鄉鎮、南北橫跨百公里，每周4天提供服務。

儘管疫情嚴峻，許多學校實體課程暫時停擺，但早療攸關孩子發展不能停。團隊語言治療師林婉臻說，為行動早療團隊考量後，除了部分改採遠距視訊，有迫切需要的孩子仍提供到宅服務，以免因為治療中斷，錯失黃金治療期，「偏鄉家庭資源已經不多，若因疫情無法持續給予支持，每少一次療育課程，就會讓孩子飛得比別人更慢」。

1歲8個月的小天除了身高，語言、表達能力、走路都比同齡孩子慢很多，門諾行動早療團隊介入治療半年多，每次服務時，語言治療師拿著小書本，慢慢引導，如今小天已會喊爸爸，走路也走得較為穩定。

為了維持疫情下服務不中斷，團隊更加辛苦，不僅路途遙遠，每次出動時都要做好防護工作，在大熱天裡，團隊成員全副武裝，穿上隔離衣、戴上手套、口罩、面罩，隨身攜帶酒精噴瓶到處噴，戴著口罩說話相當悶熱，面罩總是籠著一層霧氣，團隊人員仍不厭其煩與家長討論著孩子的狀況，一堂課下來早已汗流浹背、疲憊不堪。

不只如此，每到一戶案家，防護裝備還得換新，過程重來一遍，即使疫情下的到宅服務加倍辛苦，為了防疫每隔幾天就要快篩戳鼻，但看到孩子一次比一次進步，治療師們說，這一切都是值得的。

花蓮門諾醫院行動早療團隊，在疫情下仍持續到宅服務，維繫「與慢飛天使的約定」。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院行動早療團隊，在疫情下仍持續到宅服務，維繫「與慢飛天使的約定」。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院行動早療團隊，在疫情下仍持續到宅服務，維繫「與慢飛天使的約定」。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院行動早療團隊，在疫情下仍持續到宅服務，維繫「與慢飛天使的約定」。圖／門諾醫院提供

治療師 疫情 語言

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