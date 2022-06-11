蘇澳廟埕做伸展 銀髮健身房做重訓

宜蘭縣蘇澳鎮邁入超高齡社會，在地青年、探險家工作室健身教練邱奕浩，去年起開始推廣「預防延緩失智失能訓練課程」，帶領銀髮族在廟埕做運動、到健身房做重訓，希望能預防肌少症的發生。他認為，「蘇澳可以有很多老人，希望都是健康的老人。」

根據縣府民政處5月統計，宜蘭縣65歲以上老年人口占比18.3%，其中超高齡地區以蘇澳鎮21.41%居冠、其次是三星鄉21.23%、礁溪鄉19.61%。

邱奕浩表示，蘇澳人口外流，留在地方的鎮民年紀越來越大，他們過去務農、捕魚造成的手腳關節受損，多是因不知如何用肌肉運動，所以老年時才會肌肉萎縮。

邱奕浩多年前投入推廣長者運動，「要先讓長輩走出來，有興趣進到社區」，從中慢慢灌輸正確訓練的運動概念。他在蘇澳先後與宜蘭縣福氣生活照顧關懷協會、台北榮總蘇澳分院合作，在社福大樓、新城慶安廟廟埕開課一年多。

每周三早上會有15位80歲以上長者會到廟埕，邱奕浩等教練會為學員矯正日常動作，最簡單的是從椅子起身、坐下，或在輪椅上綁彈力帶喚醒肌力；周六下午在社福大樓的25人較為年輕，做的是壺鈴、柔軟度拉伸等強度高一些的肌力訓練。

邱奕浩只要覺得長輩能再調整、加強，就會讓他們到探險家工作室重訓，進行強度較大的訓練，「當訓練的身體變好，就會樂於訓練，最怕他們懶惰，不願意動。」有些人運動、訓練後，手臂原本舉不起來，如今輕而易舉。

蘇澳鎮長李明哲認為，「沒運動，肌肉就流失，會造成行動不便。」中年人預防肌少症的發生，可提早做肌力訓練、重訓，藉此「存本」增加肌肉量；由於肌肉量變多，往後退休生活在活動時，能減少關節上的負擔。