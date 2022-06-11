基隆城博會最大獎Ｇogoro刮出 12款限定星座信封文創風

為期10天的基隆城市博覽會昨天登場，位於A展區大頂棚下的聯名市集舉辦刮刮樂抽獎活動，獎項有Gogoro、iPhone 13、Dyson吸塵器、奇美43吋電視等。開幕第一天最大獎Gogoro就被刮出，中獎者驚呼連連，「我中大獎了」。

產業發展處處長黃健峰表示，刮刮樂抽獎活動獎項豐富，只要來市集消費滿一定金額，就有機會可以抽中Gogoro、iPhone 13、Dyson吸塵器等超值大獎。來聯名市集買好禮的同時，就有機會成為下一位幸運得獎者。

城市博覽會聯名市集舉辦期間昨起到19日，各種限定伴手禮，刮刮樂活動展開。市長林右昌表示，逛市集、買好禮的同時，市集限定的刮刮樂活動也正如火如荼。恭喜已經獲獎的民眾，還未中獎的朋友也不要氣餒，還有許多大獎尚未開出，歡迎民眾一起把大獎帶回家。

城博會4大展區國門廣場(A展區)、正濱漁港(B展區)、海科館(C展區)、沙灣展區(K展區)，讓整座基隆市化身展場，同時還有海上觀展體驗與夜間光雕展演，讓遊客從早到晚都能享受基隆獨有的山海風情。

基隆市農會攜手產業發展處推出城博聯名款米信封，很有文創風，搭配12星座與城博限定展區及景點，推出12款充滿城市意向的星座米信封。