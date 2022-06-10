光雕藝術點亮基隆夜空 游錫堃：認識台灣從基隆開始

基隆城市博覽會今晚點亮基隆夜空，市長林右昌陪同立法院游錫堃院長等共同揭幕點亮城市的行動計畫，色彩繽紛的光束掃向天際，一座座繽紛的光雕藝術，照亮城市舞台盡情展演。

今晚在「雨都舞蹈團」小朋友充滿活力的街舞表演揭開序幕，林右昌、游錫堃、立委蔡適應、台電基隆區處長張毓哲及市府觀光及城市行銷處長曾姿雯等人共同按下按鈕，雷射光束啟動廣場上的光塔，依序點亮全市各處的光雕藝術。

在眾人的驚呼聲中，包括基隆地標、太平國小光電獸、文化中心光雕展演、正濱色彩屋海派浪漫光雕逐一登場，藝術家為基隆城市的夜晚披上繽紛豐沛的彩衣，緊接著郵輪廣場上的光脊丘、海洋廣場上的海境、城際轉運站旁的山海鳴光、最新熱門景點國門廣場水景，也一一展現最繽紛光亮的樣貌。

林右昌說，這次的光雕秀是把整個內港地區變成光的舞台，相信在這10天博覽會期間，一定會讓大家留下深刻的印象。

游錫堃指出，這幾年基隆增加許多讓人刮目相看的建設，很多景點轉變為色彩繽紛的模樣，東岸商場更是與20年前來基隆的時候看到的截然不同。基隆港變成人人爭相打卡觀光的熱門景點，根據今年5月遠見雜誌的「縣市長施政滿意度調查」，林市長施政滿意度81.9%，高居全國第6名。

曾姿雯說，城市博覽會運用城市地形，聚合了優秀的藝術家策劃「山海城光影藝術」，分別創作精采光雕，點亮山城與基隆港。