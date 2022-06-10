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城市博覽會光雕秀 游錫堃：基隆蛻變成國門城市

中央社／ 基隆10日電

立法院長游錫堃今天晚間受邀出席城市博覽會光雕秀「迎光序曲」開幕致詞表示，城博會以基隆港為核心，串聯3大主展區及1個副展區，展現基隆蛻變成國門城市的嶄新樣貌。

游錫堃下午在基隆市長林右昌導覽下，先參觀「西班牙諸聖教堂考古遺址」及「漁會正濱大樓」，晚間前往國門廣場出席城市博覽會「迎光序曲」開幕儀式。

游錫堃致詞說，2022城市博覽會主題是「起點城市」，不只象徵是基隆的新起點，也希望讓大家知道「認識台灣，就從認識基隆開始」。近年來，台灣國際能見度大幅提升，正值聚焦台灣之際，在國家門戶基隆舉行城市博覽會，深具崇高意義。

游錫堃表示，林右昌是認真負責、具有宏觀視野且表現卓越的市長，開幕式選在剛完工的國門廣場，為基隆國際郵輪母港帶來國門新面貌，透過「城市即展場」概念，以基隆港口為核心，串聯3大主展區及1個副展區，展現基隆蛻變成國門城市的嶄新樣貌，精采可期。

游錫堃說，由於林右昌的努力與亮麗表現，基隆近年多了讓市民刮目相看的建設，並變成國際知名的郵輪母港；廟口夜市、潮境公園、正濱漁港色彩屋及和平島公園等在市府努力下，轉變為色彩繽紛的模樣。

林右昌致詞說，城市博覽會還有海上觀展，可以從小艇碼頭搭船到色彩屋，另外一個特色就是夜間觀展，基隆是越夜越美麗的城市，從凌晨崁仔頂開始，整個24小時充滿生機和活力。

林右昌表示，今晚光雕秀非常精彩，把內港變成光環境場域，包括基隆地標、舊火車站旁的公共藝術品「山海鳴光」，還有海洋廣場的各種裝置藝術，大家還可在文化中心牆面看到這次的光雕主秀，10日到19日的城市博覽會，相信會讓大家留下深刻印象。

基隆港 林右昌 游錫堃

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