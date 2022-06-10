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基隆正濱所長潘志祥上警大外事研究所榜首 多益950分
基隆市警察局第二分局正濱派出所所長潘志祥，近日錄取中央警察大學外事警察研究所榜首，同事得知後紛紛向他祝賀，分局長張澤銘得知立即張貼紅榜。潘志祥從小對英語很有興趣，全民英檢達中高級、多益考950分，他還自學西班牙文也說得很流利，曾接待來訪的巴拉圭部長。
正濱所長潘志祥今年26歲，3年前警大畢業後，先分發至基隆市警局外事科服務，在「2019國際警察合作論壇，打擊跨境毒品犯罪研討會」，讓他自學的西班牙派上用場，用流利的西班牙接待來訪的巴拉圭部長，優異表現讓與會長官刮目相看。
潘志祥去年底分發至正濱所長後，平日忙於公務，還利用勤餘，準備警大外事警察研究所考試。此次警大外事研究所考取榜首，十分不易。
潘志祥從小便對英語相當有興趣，全民英檢達中高級、多益考950分，另外也對西班牙文相當有興趣，通過DELE西班牙文檢定初級，外語能力有亮眼表現。
張澤銘說，利用周報時間致贈紀念品，潘志祥在正濱派出所任內，不但肩負轄區治安、交通重任，與地方關係友好，處事更是積極圓滑，擁有好人緣，而勤餘還能利用個人時間寒窗苦讀，祝福他能平安順利克服困難。
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