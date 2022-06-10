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重建花蓮布農族佳心舊部落 獲全球卓越建設銀獎

中央社／ 蓮縣10日電

花蓮縣政府連結卓溪鄉布農族人、專業團隊等，推動布農族佳心舊部落再現計畫，邀集舊部落家族重返祖居地，重建荒蕪近百年的家園，計畫提報全球卓越建設獎，獲文化資產類銀獎。

花蓮縣政府今天發布新聞稿指出，2017年至2019年辦理「拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，結合地方族人、專業團隊進行舊社調查、佳心舊部落重建、八通關越道路日警駐在所調查與整理、歷史文化資源解說培訓等20個子計畫。

花蓮縣府指出，布農族佳心舊部落再現計畫為子計畫之一，邀集Istasipal家族後裔及族人重返祖居地，透過耆老訪談、現地資源盤點，重建石板家屋及附屬家屋，設置布農族民族植物解說步徑與文化體驗竹工寮，建構布農山林文化的解說及教育傳承基地。

花蓮縣政府指出，全球卓越建設獎（FIABCI WorldPrix d’Excellence Awards）9日晚間在法國巴黎舉行，台灣勇奪4金獎7銀獎，其中花蓮縣府提報的「布農族佳心舊部落再現計畫」獲頒文化資產類銀獎。

花蓮縣長徐榛蔚指出，感謝文化部、玉山國家公園管理處、林務局花蓮林區管理處及卓溪鄉公所等單位協助，讓計畫可具體實踐，這項榮耀屬於布農族人。

佳心舊社位於拉庫拉庫溪中游，坐落花蓮縣卓溪鄉，已被劃為玉山國家公園東部園區。此地原為布農族人生活領域，1933年至1934年族人遭日本政府集團移住下山，歷經80餘年，石板家屋傾頹、耕地荒蕪，聚落回歸森林自然狀態。花蓮縣政府在2019年公告登錄為文化景觀，並爭取中央經費重建。

布農族人 花蓮 玉山國家公園

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