私密影像傳播受害者漸增 花蓮兒家協會「癒所」籲四不

花蓮兒童暨家庭關懷協會獲衛福部核准，今年成立東部第一家創傷復原中心「癒所」，陪伴性創傷倖存者走過漫長又寂寞的復原之路，服務過程發現，愈來愈多人因「私密影像傳播」受害，目前1年約200多件，拍攝影片呼籲外界重視，今天發表。

兒家協會獲衛福部補助、縣府支持，今年初成立「癒所」，是全台7家性創傷復原中心之一，也是東部第一家，為20歲以上曾遭受性創傷者提供心理輔導、諮商及法律諮詢服務，陪伴走過早年性創傷。

服務過程中，協會發現「性私密影像散播」造成被害人心理、生活巨大影響，卻常被輕忽，因此與影像公司合作拍攝影片宣導，今天發表，縣長徐榛蔚、縣議員楊華美等人都出席，協會表示，影片將放置在網路平台上，鼓勵「不拍攝、不下載、不散布、不責備」。

兒家協會理事長侯仁智說，服務過程發現，性創傷樣態不只是性侵害、性騷擾，隨著科技發達、使用網路年齡下降，面向更多元，尤其近年來「性私密影像傳播」案件增加，據統計每年約200多件，事實上社區隱藏的黑數可能更多。

門諾醫院身心科醫師也是兒家協會榮譽理事長王迺燕分享，在臨床、校園都發現受害者，原本是基於信任才拍下私密影片，卻遭外流，在網路上飽受批評和恥笑，讓當事人以不知道該用什麼方式見人。以往受害者多半用服藥等方式壓抑，但遇到其他衝擊，傷疤再度被揭開，就需要長時間的專業療程修補破碎心靈。