基隆公私協力在地創生淡蘭產業文化 古法藍染重現
基隆市暖暖區大菁農場昨舉辦一場「古法打藍工作營」，參與者在採集大菁後重新種植復育，並且在溪流中漂洗自己手作的藍染作品，發揮獨特創意，體驗傳統工藝，重現淡蘭產業文化。
活動由大菁農場及基隆社區大學等單位合作策畫執行，並結合水保局、基隆市教育處、產發處、暖暖區公所等部門共同投入能量創新設計。
基隆社區大學蔡素貞校長指出，大菁農場一帶是淡蘭古道中路的重要棧點，在歷史文化及國家綠道計畫中都占有舉足輕重的角色，社區大學與在地組織合力延續淡蘭古道大菁藍染的產業文化，推動手作步道人才培訓及古道修復實作等計畫。
大菁農場負責人王國緯老師說，大菁藍染不僅是純天然、友善環境的傳統工藝，活動的設計也融合自然地景與生態復育，希望喚起民眾對於環境永續的重視。
民眾先合作採集100多公斤的大菁，將菁葉放入古法製作的大礐池中發酵、歷經3天翻攪及凝固沉澱為染料，再由農場老師傳授各種絞染的技法並融合學員的創意製作，參加活動的學員都開心地展示他們的作品。
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