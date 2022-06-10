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台東開出發票中千萬元 縣府提醒APP設定領獎帳戶

中央社／ 台東縣10日電

台東某飲料店開出統一發票3至4月期千萬元特別獎，發票是儲存雲端自動兌獎。台東縣政府提醒民眾，為避免錯失千萬元獎金，快下載財政部統一發票兌獎APP設定領獎帳戶。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，統一發票5月25日公布3至4月期中獎號碼，台東縣一間知名飲料店開出發票中了千萬特別獎，發票儲存雲端已自動兌獎，但如果開獎前沒設定領獎帳戶，獎金即無法直接匯入，還得繳新台幣4萬元印花稅，且如果未以載具消費致紙本發票遺失，就當不了千萬富翁

台東縣政府建議民眾，下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，並完成相關程序，獎金絕不會漏接。

台東縣稅務局表示，經財政部賦稅署統計自100年1至2月期起，統一發票每期開出特別獎1000萬元的中獎號碼1組，截至111年1至2月期累計67期，可兌領特別獎發票共885張，已兌領647張，創造647名千萬富翁。鼓勵民眾消費索取統一發票，除有機會成為千萬富翁外，更可協助政府掌握稅源，增裕稅收。

稅務局表示，可能已有238人錯失成為千萬富翁機會，為避免無法兌領獎金情事發生，建議民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，並於開獎前透過兌獎APP將各式載具完成歸戶，以及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接，還可節省印花稅。

此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定機條碼儲存發票，中獎時透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

統一發票 台東 富翁

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