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歷經台鐵2大事故獲肯定 楊舜安返鄉接任花蓮站長

中央社／ 花蓮縣10日電

台鐵花蓮站今天舉行站長交接，台東站長楊舜安返鄉接任花蓮站長，楊舜安於普悠瑪、太魯閣號重大事故擔任第一線關懷員，獲家屬、同仁肯定。原花蓮站長林德香升任花蓮運務段副段長。

台鐵花蓮站今天舉行卸新任站長交接布達典禮，由台鐵運務處長劉雙火監交。

劉雙火致詞指出，花蓮站每年將近1000萬旅次，假日約3萬2000多旅次，其中7成是觀光客，除了是重要觀光車站，也承擔當地民眾主要聯外交通重責大任，期勉新任站長要與地方結合，共同推展觀光。

劉雙火表示，林德香在花蓮站服務期間，歷經新站完工階段，對於旅運動線、設施安排及人員訓練都事必躬親，近5年來花蓮站沒有發生行車事故，相信未來擔任運務段副段長，對提升旅客服務品質能有助益。

劉雙火透露，楊舜安擔任台東站長期間，歷經普悠瑪新馬事故及0402太魯閣號事故，皆親自擔任關懷員，駐守殯儀館安撫家屬，當時到台東視察，看到楊舜安的太太送衣服方便丈夫換洗，楊舜安這次返鄉服務，相信在地方溝通上能做得更好。

楊舜安致詞表示，花蓮是觀光大縣，相信COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，旅次會慢慢提升，未來加上EMU3000型列車大量投入，相信能大幅提升運能。

花蓮 台鐵

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