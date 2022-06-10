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花蓮成立創傷復原中心「癒所」 協助性創傷者

中央社／ 花蓮縣10日電

花蓮兒家協會獲衛福部核准成立東區首間性創傷復原中心「癒所」，為20歲以上曾受性創傷者提供心理輔導、諮商及法律諮詢服務，更拍倡議影片，呼籲「私密影像傳播」受害者尋求協助。

花蓮縣兒童暨家庭關懷協會理事長侯仁智今天接受媒體聯訪指出，網路科技發達、使用年齡下降，也讓性創傷面向更多，近年來「性私密影像傳播」案件成長迅速，統計數據每年約200多件，事實上在社區服務發現實際案件可能高達2至3倍以上。

兒家協會榮譽理事長、門諾醫院身心科醫師王迺燕表示，被害者基於信任拍攝的私密影片外傳，在網路上受到恥笑、批評，面臨自尊、自信碎裂，導致「不知道該用什麼方式見人」，這樣的個案在門診、校園都有出現。

王迺燕指出，過往性創傷受害者多用吃藥、用自己的方式壓抑，但傷痕常因衝擊再度裂開，他們需要專業療程、長時間協助慢慢修補粉碎的心靈，這就是癒所的功能。

花蓮地方法院少年及家事庭長陳雅敏也說，很多小朋友基於好玩散播影片，不知道一個傳送按鍵，影響受害者一輩子，且往往在傳開後才被發現，司法只能就犯罪事實審理，而被害人心理層面的傷痕，需要更專業的團隊協助，呼籲大家應正視讓孩子懂得「保護自己、尊重別人」的意識。

侯仁智表示，癒所提供20歲以上、早年遭受性創傷者，如性侵害、性騷擾、性剝削、跟蹤騷擾及性私密影片被散佈等被害者提供協助，可至「花蓮縣兒家協會」粉絲團填寫預約表單，提供生活適應輔導、心理諮商及律師諮詢等協助。

侯仁智也呼籲，民眾面對性私密謹記不拍攝、不下載、不散布、不責備等4不原則。

花蓮 跟蹤騷擾 司法

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