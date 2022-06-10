東縣發放老弱社工每人3劑快篩 孕婦憑手冊領取
台東縣政府今天宣布發放老弱、社工、一線防疫人員每人3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，孕婦則是在7月底前憑媽媽手冊可領取。
台東縣政府今天發布新聞稿，今日開始對社區關懷據點、部落文健站長者與工作人員，發放每人3劑快篩劑，6月13日則是發送給警消及衛生所等第一線防疫人員，總計約6萬5000劑快篩，守護鄉親的健康。
另外，針對國中小師生及老師等人員，台東縣政府府也準備1萬劑快篩，有需要的學校可向教育處提出申請，另有1萬劑提供孕婦同樣於13日起可至縣內原定期產檢的院所領取。
台東縣長饒慶鈴今天上午前往視察發放情況，她表示，目前國內疫情仍險峻，民眾對家用抗原快篩試劑仍有很大的需求，因此特別針對包括縣內社區關懷據點、文健站、日照中心、醫事C站點、失智據點等特定高風險族群，自今日起先行發放每人3劑快篩試劑。
她也提醒請民眾儘速完成疫苗接種，尤其是65歲以上長者或5至11歲孩童，降低感染風險及提升保護力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言