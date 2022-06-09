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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

柴犬迷途被送到派出所 照片PO臉書社團、10分鐘找到飼主

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市有隻柴犬疑迷路，被人送到派出所求助。警員拍照上傳臉書地方社團，10分鐘不到就找到飼主。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有隻柴犬疑迷路，被人送到派出所求助。警員拍照上傳臉書地方社團，10分鐘不到就找到飼主。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市余姓女子深夜開車經過建德國小時，看到人行道有隻柴犬，停車查看，沒想到柴犬竟跳上車，便載到派出所求助。警員研判是附近民眾飼養，拍照上傳臉書地方社團，10分鐘不到飼主就打電話進派出所認領。

基隆警四分局今天表示，一隻柴犬7日疑趁飼主沒注意，離開飼主家中外出，不知什麼緣故沒有回家，當天近午夜仍流浪在外，最後趴臥在安和一街建德國小旁人行道。

余姓女子開車經過，看到柴犬的模樣覺得不對勁，下車關心查看，結果柴犬竟興奮地跳上車。她一時之間不知如何是好，最後決定載到派出所報警求助。

警四分局安樂派出所警員韓明芝當晚11點多受理後，研判柴犬的主任應該就居住在附近，拍照並把相關資訊上傳臉書基隆人社團及LINE群組，請飼主或知情的人出面。不到10分鐘就接獲有人來電，表示認識飼主並已協助聯繫，飼主不久就到派出所領回柴犬。

警四分局呼籲民眾，應隨時注意毛小孩動向，以免愛犬走失。飼養寵物時應植入晶片，或讓毛小孩佩戴可辨識性的配件，以便不慎走失時能快速通知飼主認領。

基隆市有隻柴犬疑迷路，被人送到派出所求助。警員韓明芝拍照上傳臉書地方社團，10分鐘不到就找到飼主。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有隻柴犬疑迷路，被人送到派出所求助。警員韓明芝拍照上傳臉書地方社團，10分鐘不到就找到飼主。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有隻柴犬疑迷路，被人送到派出所求助。警員拍照上傳臉書地方社團，10分鐘不到就找到飼主。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有隻柴犬疑迷路，被人送到派出所求助。警員拍照上傳臉書地方社團，10分鐘不到就找到飼主。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有隻柴犬疑迷路，被人送到派出所求助。警員拍照上傳臉書地方社團，10分鐘不到就找到飼主。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有隻柴犬疑迷路，被人送到派出所求助。警員拍照上傳臉書地方社團，10分鐘不到就找到飼主。記者邱瑞杰／翻攝

柴犬 人行道 基隆

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