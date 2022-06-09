清寒生唐于田感動人 林右昌：學弟逆境向上將接見鼓勵

基隆高中學生唐于田父親罹癌，學測前進加護病房，學測後過世。他曾困苦到沒錢買口罩，也曾1天只吃1個便當果腹，把存下獎助學金用來支付父親醫藥、喪葬費用。他考取6所國立大學，逆境向上感動不少民眾。市長林右昌今天說，佩服學弟面對人生逆境的勇氣，22日將接見給予鼓勵。

也是基中畢業的林右昌說，他看到媒體報導基中學弟唐于田面對人生逆境仍勇敢面對奮鬥，他十分敬佩。他已經聯繫學校，22日在市府接見唐于田，他十分敬佩學弟的勇氣，他也寫了「逆境方生勇氣，勇者無懼」，希望給他鼓勵與肯定。

林右昌說，基中學弟唐于田面對逆境和困境，勇敢地去面對挑戰去克服它。在人生的各個階段，都會碰到不一樣的困境和困難，怎麼樣以積極態度去面對所有的難境，在未來的人生挑戰裡面是一個很重要的態度，這位學弟有這麼好的成果，他十分敬佩與肯定。

林右昌表示，他也寫了一小段字「逆境方生勇氣，勇者無懼」給他，他有勇氣面對逆境，相言未來沒有什麼問題可以難得倒他。他已經聯繫學校，22日在市府接見唐于田，希望給他鼓勵與加油打氣。

基隆高中學生唐于田父親罹癌，學測前進加護病房，學測後過世。他曾困苦到沒錢買口罩，也曾1天只吃1個便當果腹，把存下獎助學金用來支付父親醫藥、喪葬費用。他考取6所國立大學，逆境向上感動不少民眾。各大學昨天起，紛紛祭出獎學金「搶人」。校長鍾定見說，于田的興趣是資訊相關科系，要念哪一所還沒最後決定。

唐于田申請入學考取國立東華大學、屏東大學、台東大學、嘉義大學、聯合大學與勤益科技大學。東華大學校長趙涵㨗說，相當感動，已找到善心團體願意資助學生4年學費20萬元，也有人願意認捐部分生活費。