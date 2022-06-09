聽新聞
test
0:00 / 0:00
南方澳豆腐岬珊瑚遭釘營釘 海保署還原始末
宜蘭南方澳豆腐岬的生態豐富，海底擁有珍貴珊瑚礁。日前有民眾發現珊瑚遭釘入營釘，先後拔除並呼籲大家共同緝凶。海洋委員會海洋保育署表示，此為委託屏東海生館的珊瑚監測調查計畫，研究人員釘營釘作為未來點位調查，後續將再討論執行方法。
知名潛水勝地豆腐岬的珊瑚覆蓋率達60％，在台灣僅次綠島。先前有人在臉書發文，「劣質潛水客，在豆腐岬珊瑚礁上直接破壞釘上營釘，請大家緝凶」，並貼上發現時的照片。
畫面曝光引起各界譁然，海洋保育署副署長吳龍靜今天回應，此為屏東海生館得標的「珊瑚監測調查計畫」，預計監測60個點位，地點、執行方法須在工作計畫提出，經海保署核定才能執行。
吳龍靜表示，目前工作計畫尚未核定，研究員樊同雲事後告知海保署，營釘是其團隊預先以釘營釘的方式，去確定未來調查點位，因選在死亡的珊瑚骨骼或礁石上，並不會影響珊瑚生態。
對於未來如何進行點位調查，吳龍靜表示，後續將找專家、學者討論，若真的需要釘在珊瑚上，也會要求得是死亡的珊瑚骨骼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言