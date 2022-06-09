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南方澳豆腐岬珊瑚遭釘營釘 海保署還原始末

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
豆腐岬的珊瑚遭釘入營釘，引起各界譁然，後續了解是海洋保育署委託屏東海生館的珊瑚監測調查計畫。圖／讀者提供
豆腐岬的珊瑚遭釘入營釘，引起各界譁然，後續了解是海洋保育署委託屏東海生館的珊瑚監測調查計畫。圖／讀者提供

宜蘭南方澳豆腐岬的生態豐富，海底擁有珍貴珊瑚礁。日前有民眾發現珊瑚遭釘入營釘，先後拔除並呼籲大家共同緝凶。海洋委員會海洋保育署表示，此為委託屏東海生館的珊瑚監測調查計畫，研究人員釘營釘作為未來點位調查，後續將再討論執行方法。

知名潛水勝地豆腐岬的珊瑚覆蓋率達60％，在台灣僅次綠島。先前有人在臉書發文，「劣質潛水客，在豆腐岬珊瑚礁上直接破壞釘上營釘，請大家緝凶」，並貼上發現時的照片。

畫面曝光引起各界譁然，海洋保育署副署長吳龍靜今天回應，此為屏東海生館得標的「珊瑚監測調查計畫」，預計監測60個點位，地點、執行方法須在工作計畫提出，經海保署核定才能執行。

吳龍靜表示，目前工作計畫尚未核定，研究員樊同雲事後告知海保署，營釘是其團隊預先以釘營釘的方式，去確定未來調查點位，因選在死亡的珊瑚骨骼或礁石上，並不會影響珊瑚生態。

對於未來如何進行點位調查，吳龍靜表示，後續將找專家、學者討論，若真的需要釘在珊瑚上，也會要求得是死亡的珊瑚骨骼。

日前有民眾發現豆腐岬的珊瑚遭釘入營釘。圖／讀者提供
日前有民眾發現豆腐岬的珊瑚遭釘入營釘。圖／讀者提供
日前有民眾發現豆腐岬的珊瑚遭釘入營釘。圖／讀者提供
日前有民眾發現豆腐岬的珊瑚遭釘入營釘。圖／讀者提供

珊瑚 宜蘭

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