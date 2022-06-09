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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

宜蘭傳候聘校長送禮惹爭議 縣府：應引以為戒

中央社／ 宜蘭縣9日電

宜蘭縣近日傳出有候聘校長贈予全校教職員咖啡與茶葉蛋，引發爭議。縣府教育處長王泓翔說，候聘校長具遴選身分，行為不妥易引爭議，所有候聘校長都應引以為戒。

宜蘭縣各國中小學校長11日將進行最後階段的新任校長遴選，但有相關團體批評，竟有候聘校長到學校拜訪時，送上咖啡與茶葉蛋給全校教職員，嚴重挑戰校園廉政倫理規範。

民進黨宜蘭縣議會黨團針對宜蘭縣校長遴選制度今天召開記者會，呼籲遴選過程應公平、公開、公正。

黨團總召陳俊宇表示，每到校長遴選時，總會看到暗潮洶湧的角力與泛政治化的動作，令人不勝唏噓。身為教職員，且有望成為一校之長的人，於遴選時若有太多動作，反而覺得這樣的人是否有能力領導學校，縣府應針對相關遴選制度檢討。

王泓翔回應，校長遴選委員會是合議制，若有共識就採共識決，若無共識就投票表決，過半者才能出任出缺學校的校長，不會因跟誰的關係比較好就能當選。

王泓翔說，校長是學校領導者，要求通常也具較高的道德標準，遴選目的也是希望為學校選出各方面都優秀的校長；候聘校長到學校拜訪，因具遴選身分，確實不宜帶任何點心或禮物，即使價值不高，也容易產生爭議，提醒所有想參與遴選的候聘校長引以為戒。11日結束遴選程序後，會召開檢討會，屆時會將各界建議納入討論。

校長遴選 宜蘭 茶葉蛋

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