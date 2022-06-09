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謝國樑訪動漫工作室 盼打造藝術家聚落、在地青創留基隆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑訪動漫工作室，盼打造藝術家聚落在地青創留基隆。圖／謝國樑辦公室提供
謝國樑訪動漫工作室，盼打造藝術家聚落在地青創留基隆。圖／謝國樑辦公室提供

國民黨基隆市長參選人謝國樑，今天拜訪位在基隆市愛一路上的「安卡莉動漫藝術工作坊」，該工作坊提供學習電繪動漫技巧、實體水彩、油畫等課程。謝國樑希望盤點老舊的政府機構據點、閒置土地，來活化空間形成「藝術家聚落」，吸引更多在地青創及藝術家留在基隆。

創辦人是基隆知名動漫藝術家小白老師廖志祥，以家鄉基隆形象創造虛擬觀光代言人，深受青年朋友喜愛。廖志祥曾在104年創立基隆觀光虛擬代言人「港灣城姬！基隆少女」，其中的「吉古拉」動漫角色，爲不少基隆人留下深刻印象。

謝國樑表示，目前基隆缺乏對於數位及動漫產業人才的孵育，應該擴大文創範疇將動漫設計納入文創中」。而市府在推動相關藝文活動與政策時，也能吸引更多優秀藝術家加入。謝國樑舉例，如同東京池袋的「常磐莊」公寓，因實惠的租金與環境，吸引大量漫畫家進駐，像是橫山光輝、手塚治虫、藤子不二雄Ⓐ、藤子・F・不二雄等大師級的漫畫家。

謝國樑表示，未來若當選市長，市府將積極為基隆青創工作者打造培育基地與舞台，並透過盤點老舊的政府機構據點、閒置土地，來活化空間形成「藝術家聚落」。除了吸引更多在地青創及藝術家留在基隆，更增加城市生命力、展現藝文特色與價值。

謝國樑訪動漫工作室，盼打造藝術家聚落在地青創留基隆。圖／謝國樑辦公室提供
謝國樑訪動漫工作室，盼打造藝術家聚落在地青創留基隆。圖／謝國樑辦公室提供
謝國樑訪動漫工作室，盼打造藝術家聚落在地青創留基隆。圖／謝國樑辦公室提供
謝國樑訪動漫工作室，盼打造藝術家聚落在地青創留基隆。圖／謝國樑辦公室提供
謝國樑訪動漫工作室，盼打造藝術家聚落在地青創留基隆。圖／謝國樑辦公室提供
謝國樑訪動漫工作室，盼打造藝術家聚落在地青創留基隆。圖／謝國樑辦公室提供

基隆市長 藝術家 謝國樑

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