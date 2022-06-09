快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

台東三仙台生態豐富 潛水戰將探訪深海秘境

中央社／ 台東縣9日電

東管處自2016年起進行海域生態調查，發現台東三仙台周邊適合發展船潛生態旅遊，7至9日邀請專家學者參加「潛水淨海工作假期」，深潛探訪大海扇等，以不同角度體驗東海岸。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天發布訊息表示，為實現向海致敬政策，鼓勵民眾親海、進海，並結合海域生態調查成果，7至9日邀請專家學者戴昌鳳、王立雪、楊東霖，水下攝影師楊啟泰、部落客三小a、潛水業者東河潛水、台灣潛水及海洋芒果潛水共計10名參加「三仙台潛水淨海工作假期」，內容包含基翬漁港淨海、三仙台深潛探訪大海扇等。

今天在都歷遊客中心辦理分享會，發表活動心得，研究珊瑚的台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳表示，基翬港珊瑚多樣性高，三仙台擁有大型海扇、八放珊瑚、豆丁海馬等豐富生態，發展海洋環境教育、學術研究及潛水活動極具潛力。

海洋芒果潛水創辦人江晃仲以潛水業者角度看東部海岸潛水活動，不論交通條件、水下風光均有發展空間，期待增加軟硬體支援後能成為吸引各地潛水愛好者的新興據點。

成功鎮的基翬是一處天然海灣，因地形適合珊瑚礁生長，發展成為東海岸第二大珊瑚礁區，也是探訪珊瑚礁群和熱帶魚群的良好潛點；而三仙台海域魚類及海蛞蝓數量繁多，軟珊瑚覆蓋率高，且大礁石的垂直面有不少海扇生長，東西南北側皆有亮點，極具觀光發展潛力。

此次引領專業人士走訪三仙台周邊，體驗當地豐富的海陸生態，同時帶動民眾共同維護海洋環境。

珊瑚 三仙台

延伸閱讀

野柳國小畢業生守護家鄉 划獨木舟復育珊瑚棲地

野柳國小世界海洋日辦獨木舟畢典 潛水復育50株珊瑚苗

今年不只划獨木舟 野柳國小畢業生種50株珊瑚盼復育

外木山填海造陸建四接 珊瑚學者籲基市府要有前瞻想法

相關新聞

宜蘭砂仔港二號抽水站 新機提前啟用

宜蘭頭城的砂仔港抽水站使用超過30年，歷經梅姬、蘇拉及蘇迪勒颱風，由於抽水能量不足，縣府獲中央經費與縣配合款近3億元，去...

塵封數十載…林開郡洋樓 揮別鬼屋亮起來

林開郡洋樓位基隆市中心，有80多年的歷史，古厝為仿羅馬式洋樓，充滿神祕的色彩，靈異傳說傳了好幾十年，還被稱為「全台十大鬼...

南方澳豆腐岬珊瑚遭釘營釘 海保署還原始末

宜蘭南方澳豆腐岬的生態豐富，海底擁有珍貴珊瑚礁。日前有民眾發現珊瑚遭釘入營釘，先後拔除並呼籲大家共同緝凶。海洋委員會海洋...

謝國樑訪動漫工作室 盼打造藝術家聚落、在地青創留基隆

國民黨基隆市長參選人謝國樑，今天拜訪位在基隆市愛一路上的「安卡莉動漫藝術工作坊」，該工作坊提供學習電繪動漫技巧、實體水彩...

砂仔港二號抽水站工程超前 今提早啟用加入防汛行列

宜蘭頭城的砂仔港抽水站迄今使用超過30年，歷經梅姬、蘇拉及蘇迪勒颱風，由於抽水能量不足，縣府獲中央經費與縣配合款近3億元...

塵封數十載揭面紗別再叫鬼屋 基隆林開郡洋樓亮起來

林開郡洋樓位基隆市中心，有80多年的歷史，古厝為仿羅馬式洋樓，充滿神秘的色彩，靈異傳說傳了好幾十年，還被稱為「全台十大鬼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。