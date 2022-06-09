砂仔港二號抽水站工程超前 今提早啟用加入防汛行列
宜蘭頭城的砂仔港抽水站迄今使用超過30年，歷經梅姬、蘇拉及蘇迪勒颱風，由於抽水能量不足，縣府獲中央經費與縣配合款近3億元，去年動工新建砂仔港二號抽水站，預計8月竣工。新站目前已完成最核心的抽水機組安裝，因應防汛期到來，今天提早啟用加入防汛行列。
砂仔港排水的集水區有9.07平方公里，現有的砂仔港抽水站每秒可抽8噸水量，然而地貌平緩低窪，使得地表逕流不易進入排水系統，過往多次颱風都造成溢淹災情。縣府分析降雨量、積水後，發現該抽水站的抽水能量不足，決定再增設砂仔港二號抽水站，前年爭取前瞻基礎建設計畫2.36億元經費，並於去年元月開工。
縣府水資處長李岳儒指出，砂仔港二號抽水站裝設4台抽水機組，運轉可達每秒10噸的抽水效能，預估可減少整體淹水面積約31.2公頃；新舊站聯合操作之下，能以每秒18噸的抽水量，將砂仔港排水之集水區的水往北引至猴洞溪排出，可大幅縮短農地退水的時間。
因應每年5月到10月的汛期，砂仔港二號抽水站上個月起陸續完成站房結構體、抽水機組初步安裝、引水渠道等主要工項。縣長林姿妙今天前往視察，也宣布新站提前投入今年防汛期運作，希望能降低超大豪雨時，礁溪鄉德陽、二龍、白雲村，以及頭城鎮中崙、下埔里低窪地區的積淹情形，保障縣民的生命財產安全。
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