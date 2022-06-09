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疫情影響捐血站血庫拉警報 台東青農捐白米鼓勵捐血

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
疫情影響降低民眾捐血意願，高雄捐血中心目前血量的庫存標示亮起紅、黃燈最多提供4至7天，台東捐血站拉起缺血警報，池上青農魏瑞廷捐好米，今天來協助舉辦勸募活動，鼓勵民眾踴躍捐血。記者尤聰光／攝影
疫情影響降低民眾捐血意願，高雄捐血中心目前血量的庫存標示亮起紅、黃燈最多提供4至7天，台東捐血站拉起缺血警報，池上青農魏瑞廷捐好米，今天來協助舉辦勸募活動，鼓勵民眾踴躍捐血。記者尤聰光／攝影

疫情影響降低民眾捐血意願，高雄捐血中心目前血量的庫存標示亮起紅、黃燈最多提供4至7天，台東捐血站拉起缺血警報，池上青農魏瑞廷大方捐出好米，今天來協助舉辦勸募活動，鼓勵民眾踴躍捐血。

台東捐血站長江宜勳說，台東地區近來的捐血情況不太理想，每月站內採血量再加上高雄捐血中心的撥補仍不足約250袋左右，很希望符合捐血的民眾能夠挽袖響應，在做好防疫措施下共同解決全國缺血危機。

隨著疫情確診人數的攀升，台東地區累計確診數逼近2萬人，直接影響民眾捐血意願。池上青農魏瑞廷獲知全國缺血後，即聯繫台東捐血站，表達願贊助100包2公斤裝的池上一等米，鼓勵民眾踴躍捐血。

魏瑞廷說，自己是第二次贊助白米辦理捐血活動，他覺得有些事可以等待或是捨棄不做，但是遇到這種緊急事故或是重病開刀急需用血卻是不能等也不能缺，所以呼籲大家都來熱情響應做個快樂的捐血人。

江宜勳表示，台東地區每月醫療機構需求的用血量約1600袋左右，高雄捐血中心協助500袋，扣除自己站內每月募集950至1000袋仍短缺約250袋。高雄捐血中心目前血量的庫存標示亮起紅、黃燈最多提供4至7天

他說，只要17歲以上符合捐血條件的健康捐血人，都能來參與捐血的行列。但如果捐血人有發生染疫或居隔者則需等待痊癒或是14天，而相關規定也可上捐血中心的官網查詢。

捐血中心 台東 疫情

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