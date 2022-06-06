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基隆國門廣場今天啟用 林右昌晚間開箱噴泉水舞秀首演

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市「國門廣場」今天啟用，市長林右昌晚間到廣場「開箱」噴泉水舞秀。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，市長林右昌晚間到廣場「開箱」噴泉水舞秀。圖／基市府提供

基隆市「國門廣場」今天啟用，市長林右昌晚間到廣場「開箱」噴泉水舞。呼應城市博覽會「起點城市」主題，水景平常時間以鏡面呈現，但晚間特定時段或配合節慶活動，都將安排水舞展演。

基市府都市發展處指出，未來基隆將是個海洋城市、人本城市。市府透過「市港再生標竿計畫」整合規劃，在原火車站前圓環交通心臟區，重塑新世紀基隆風貌。未來國門廣場水景配合基隆地標、城際轉運站山海鳴光公共藝術，重新打造彩色、炫麗的台灣頭。

國門廣場設計師宋鎮邁競圖時提出「零點廣場」概念，零點是指基隆從建港以來，就是台灣通往世界的客廳。基隆是水路起點、鐵道起點，也是縱貫線鐵路與公路起點。基隆是台灣現代化的窗口與起點，基隆火車站1891年啟用，原為圓環雕像，現為水景所在地的站前廣場，象徵不同時代的政治社會價值。

都發處表示，國門廣場水舞是水景設計的附加效果，未來配合基隆市重要活動與節慶，水舞將增添國門廣場活動元素。從今晚起到9日城博期間登場前一晚，水舞將於每晚6點30分、7點30分和8點30分各展演5分鐘；傍晚5點起到晚上9點，每個整點時另有報時展演50秒。

基隆市長林右昌今晚到海洋廣場「開箱」噴泉水舞秀，水景搭配城際轉運站山海鳴光公共藝術，打造彩色、炫麗的台灣頭。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今晚到海洋廣場「開箱」噴泉水舞秀，水景搭配城際轉運站山海鳴光公共藝術，打造彩色、炫麗的台灣頭。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，市長林右昌晚間到廣場「開箱」噴泉水舞秀。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，市長林右昌晚間到廣場「開箱」噴泉水舞秀。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，市長林右昌晚間到廣場「開箱」噴泉水舞秀。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，市長林右昌晚間到廣場「開箱」噴泉水舞秀。圖／基市府提供

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