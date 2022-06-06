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基隆古蹟要塞司令部成地景大劇舞台 山海之光11日登場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆要塞司令部11、12日將展演《流水行雲》新馬戲及《山海之光》舞鈴劇場。圖／基市府提供
基隆要塞司令部11、12日將展演《流水行雲》新馬戲及《山海之光》舞鈴劇場。圖／基市府提供

基隆2022城市博覽會即將登場，位在K沙灣展區的基隆要塞司令部，11、12日將演出《流水行雲》新馬戲及《山海之光》舞鈴劇場，結合扯鈴、舞蹈、歌手等元素，搭配主建物立面燈光投影，以劇場藝術創作形式象徵要塞解嚴。

基隆市文化局長陳靜萍表示，城博會K沙灣展區以「老沙灣新玩法」為主軸，透過修復完成的古蹟群，重新將歷史文化連接日常生活，透過《山海之光》展演呈現有別於以往的新面貌，帶給觀眾視覺與聽覺的最高享受。

《山海之光》由舞鈴劇場以要塞司令部為舞台創作，演出內容集結專業扯鈴舞者及基隆市中正國中民俗班學生登台，並由出生基隆，曾入圍金曲獎的歌手舞思愛演唱。燈光設計師車克謙也是基隆人，他將主建物內外設計成超大型舞台現場，呼應基隆見證多元文化的歷史地位。

陳靜萍說，《流水行雲》節目邀請0471肢體特技劇場，帶來令人嘆為觀止的演出，包括需透過表演者極佳的平衡感演繹的晃管、手法迅速而優雅的雜耍禮帽，以及每每出現都讓觀眾目不轉睛的疊羅漢等，一連串如流水般順暢的馬戲手法，

文化局表禦，《流水行雲》演出時間是11、12日下午4點到4點30分，《山海之光》是11、12日晚上7點到7點45分。城博會K沙灣展區8日早上10點率先開展，要塞司令部在10日到19日城博會期間，另有一系列多媒體互動展、藝術裝置和胖卡餐車市集。

基隆要塞司令部11、12日將展演《流水行雲》新馬戲及《山海之光》舞鈴劇場。圖／基市府提供
基隆要塞司令部11、12日將展演《流水行雲》新馬戲及《山海之光》舞鈴劇場。圖／基市府提供

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