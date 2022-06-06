台東焚化廠試俥順利 已處理全年五分之一垃圾量

台東縣政府推動垃圾自主處理，焚化廠重新啟用自2月起試俥，順利在5月底完成契約規定功能測試，試俥期間已處理台東縣各鄉鎮市約8420公噸垃圾，佔全年垃圾量5分之1，若順利8月試營運後，將可協助處理各鄉鎮市掩埋場大多已飽和掩埋場垃圾。

台東縣長饒慶鈴表示，焚化廠正常營運是垃圾自主處理關鍵角色，台東焚化廠停爐至今已約18年，去年初借助工程承攬廠商努力，日前已順利將焚化廠相關設備效能提升，並完成全負載功能測試，未來若開始試營運，可望解決長久以來台東垃圾困境。

環保局副局長陳炳伸說明，試俥階段從2月投料至5月，優先處理離島堆置垃圾，目前已清運蘭嶼鄉約801公噸，已超過蘭嶼平均整年垃圾清運量，綠島鄉垃圾亦在5月底開始運回，預計今年轉運約700噸綠島鄉垃圾回焚化廠處理。

陳炳伸說，感謝縣議會、媒體及地方各界關心焚化廠試俥，經過不斷修正及測試，目前系統皆已穩定操作中，若順利通過功能測試及接下來的驗收程序後，將可望在今年8月後進入試營運，解決台東日常生活垃圾無處可去困境。

環保局強調，仍會持續推動垃圾減量與資源回收工作，相關監測數據亦會公開透明，感謝所有關心焚化廠運作的民眾以及附近居民體諒，也要謝謝縣民眾在台東縣垃圾自主處理過程中，給予的建議與監督。