基隆辦城博會引發質疑 林右昌：疫情新生活從基隆開始

基隆市長林右昌今天主持「國門廣場」啟用儀式，迎接2022城市博覽會10日開幕。民眾黨立院黨團質疑此時辦城博仍有疑慮，市府回應，防疫是為了回復正常生活，希望藉國門廣場開啟癒受疫情迫害的民心，展開疫情後的新生活。

林右昌今早與來賓共同打開國門廣場工地圍籬，預告將在國門廣場迎接城市博覽會開幕，並向國人宣告，基隆過去是台灣的起點城市，疫後新生活也將從基隆國門開始。

同一時段民眾黨立院黨團召開記者會，對舉辦城博會衍生防疫、觀光效益及交通衝擊提出質疑，要求中央和地方政府提出因應計畫，兼顧防疫與民眾觀展意願。

黨團總召邱臣遠表示，林右昌宣布「2022城市博覽會準備好了」，卻看不到市府團隊對疫情的整體評估，中央是否提供防疫協助也打上問號。林右昌宣傳政績，也要做好防疫，保護人民安全。基市府避免228連假，基隆市區交通幾近癱瘓惡夢重演。

林右昌說，基隆走在全國疫情的最前線，沒有北北桃直轄市的人力與資源，也沒有其他縣市經驗可以參考，遭遇最多不可知的挑戰。基隆如今已率先脫離疫情高峰，持續穩健收斂下降。

林右昌表示，全國上下齊心防疫是為了回復正常生活，今天就是要用國門廣場開啓希望，驅逐百年瘟疫，療癒受疫情迫害的民心，宣告疫情後的新生活將從基隆國門開始。