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花蓮吉安鄉推萬冊好書免費寄到家 最多可線上借10本
受疫情影響，染疫民眾隔離無法出門，花蓮吉安鄉立圖書館為滿足民眾閱讀需求，除了推出數位掌上圖書館，有萬冊書能隨時在雲端上閱讀，6月起更提供好書免費寄到家服務，滿足喜好閱讀實體紙本書籍者的需求。
在疫情期間，吉安鄉立圖書館的入館人數及借閱率均維持在2千本左右，吉安鄉公所結合線上閱讀平台，陳列上萬冊書籍供讀者隨時借閱，不用進館即能預約將書籍帶回家，讓「好書帶著走」。
吉安鄉公所為提供居家隔離者的閱讀需求，推出「好書免費寄到家」，直接將圖書館中的書籍寄到隔離者的家中，充實隔離期間的生活。因縣內圖書館有通閱的服務，民眾解隔後，可直接到臨近的公共圖書館還書。
吉安鄉立圖書館長楊惠美表示，好書免費寄到家不須入館、不限名額、不限吉安鄉民的免費借閱寄送服務，民眾可先到圖書館自動化系統或App，查詢欲借閱書籍的館藏狀態，填好表單後，就能在家等待書籍寄送到府。不過，該服務限吉安鄉圖書館、慶豐閱覽室擇一，每次最少2本、最多10本，並視疫情發展調整服務內容與期程。
圖書館不僅加強館舍與館場外清消工作，民眾借還書前後皆用紫外線殺菌處理，並二次酒精消毒，還會先將書籍放在暫留區，不讓病毒在書上有存活，讓大家安心借閱書籍。
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