快訊

萬物皆漲！foodpanda明起開收平台費 每筆另收3～5元

中重症+243 首例15歲青少年死亡、再增8個月大童死亡

確診兩周仍快篩陽性 他擔憂問：大家都是第幾天轉陰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取前瞻預算打造基隆國門廣場 蔡適應：擦亮起點城市

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委蔡適應今天出席國門廣場啟用儀式，見證基隆重生，再創台灣頭榮光。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市立委蔡適應今天出席國門廣場啟用儀式，見證基隆重生，再創台灣頭榮光。圖／立委蔡適應服務處提供

基隆市國門廣場今天啟用，立委蔡適應說，基隆做為郵輪母港，卻一直沒有引以自豪的國門意象，所以他協助市府團隊，說服中央政府利用前瞻基礎建設預算投入基隆的重生和再造，國門廣場未來不論是迎接台灣各城市的旅客，還是國際觀光客，都能帶出基隆的特色。

蔡適應表示，2021年3月20日拆除一信陸橋後，國門廣場歷經1年3個多月的整建，總算在10日登場的城市博覽會前啟用，象徵基隆的重生，重新擦亮起點城市，再創台灣頭榮光。

蔡適應回憶擔任立委的前一年，也就是2015年，中央在一般性與計劃型補助只有給基隆73億元預算，他和基隆市長林右昌合作，透過市府提出完整詳細的規劃，再由他立委負責向中央各部會爭取預算，中央在2022年給基隆的經費增加到118.4億元，成長超過六成，讓基隆市有更多資源，投入城市再造。國門廣場就是中央與地方合作，加上議會大力支持的成果。

基隆市立委蔡適應今天出席國門廣場啟用儀式，見證基隆重生，再創台灣頭榮光。圖／立委蔡適應服務處提供
基隆市立委蔡適應今天出席國門廣場啟用儀式，見證基隆重生，再創台灣頭榮光。圖／立委蔡適應服務處提供

基隆市長 蔡適應 郵輪

延伸閱讀

基隆國門廣場啟用 林右昌：疫情後新生活從國門開始

基隆國門廣場啟用 林右昌：疫後新生活從國門開始

基隆博覽會登場 民眾黨團：勿不顧疫情只要畢業典禮

影／基隆辦城市博覽會 民眾黨質疑疫情規畫不充足

相關新聞

火砲射擊干擾漁民 東縣盼補貼基金開放漁會申請

國家中山科學研究院於台灣東南沿海軍事操演及無人航空系統作業，火砲射擊干擾漁民作業，台東縣政府協調各單位，盼在國家安全原則...

爭取前瞻預算打造基隆國門廣場 蔡適應：擦亮起點城市

基隆市國門廣場今天啟用，立委蔡適應說，基隆做為郵輪母港，卻一直沒有引以自豪的國門意象，所以他協助市府團隊，說服中央政府利...

基隆國門廣場啟用 林右昌：疫情後新生活從國門開始

基隆市「國門廣場」今天啟用，市長林右昌與來賓共同打開工地圍籬，預告10日將在國門廣場迎接2022城市博覽會開幕，也向國人...

台東長濱「金剛好事館」開幕 饒慶鈴衝入場買這2個好物

台東縣長濱農會為行銷長濱農產品，翻新農會舊有農產行銷中心，融入地方知名金剛山意象，打造成「金剛好事館」賣場今天開幕，賣場...

基隆博覽會登場 民眾黨團：勿不顧疫情只要畢業典禮

台灣疫情處於高原期，基隆城市博覽會仍將在6月10日至19日如期登場，民眾黨立院黨團今天召開記者會，對防疫、觀光效益及交通...

砸千萬修繕 花蓮菁華橋風華再現

橫跨花蓮市美崙溪上的菁華橋，是市區重要觀光地標之一，由於年久失修，橋梁有多處鋼構鏽蝕及護欄毀損，市公所獲花東基金1000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。