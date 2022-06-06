爭取前瞻預算打造基隆國門廣場 蔡適應：擦亮起點城市

基隆市國門廣場今天啟用，立委蔡適應說，基隆做為郵輪母港，卻一直沒有引以自豪的國門意象，所以他協助市府團隊，說服中央政府利用前瞻基礎建設預算投入基隆的重生和再造，國門廣場未來不論是迎接台灣各城市的旅客，還是國際觀光客，都能帶出基隆的特色。

蔡適應表示，2021年3月20日拆除一信陸橋後，國門廣場歷經1年3個多月的整建，總算在10日登場的城市博覽會前啟用，象徵基隆的重生，重新擦亮起點城市，再創台灣頭榮光。