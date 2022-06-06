聽新聞
test
0:00 / 0:00
爭取前瞻預算打造基隆國門廣場 蔡適應：擦亮起點城市
基隆市國門廣場今天啟用，立委蔡適應說，基隆做為郵輪母港，卻一直沒有引以自豪的國門意象，所以他協助市府團隊，說服中央政府利用前瞻基礎建設預算投入基隆的重生和再造，國門廣場未來不論是迎接台灣各城市的旅客，還是國際觀光客，都能帶出基隆的特色。
蔡適應表示，2021年3月20日拆除一信陸橋後，國門廣場歷經1年3個多月的整建，總算在10日登場的城市博覽會前啟用，象徵基隆的重生，重新擦亮起點城市，再創台灣頭榮光。
蔡適應回憶擔任立委的前一年，也就是2015年，中央在一般性與計劃型補助只有給基隆73億元預算，他和基隆市長林右昌合作，透過市府提出完整詳細的規劃，再由他立委負責向中央各部會爭取預算，中央在2022年給基隆的經費增加到118.4億元，成長超過六成，讓基隆市有更多資源，投入城市再造。國門廣場就是中央與地方合作，加上議會大力支持的成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言