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基隆國門廣場啟用 林右昌：疫情後新生活從國門開始

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市「國門廣場」今天啟用，基隆市長林右昌和來演一起打開工地圍籬。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，基隆市長林右昌和來演一起打開工地圍籬。圖／基市府提供

基隆市「國門廣場」今天啟用，市長林右昌與來賓共同打開工地圍籬，預告10日將在國門廣場迎接2022城市博覽會開幕，也向國人宣告，基隆過去是台灣的起點城市，疫後新生活也將從基隆國門開始。

國門廣場原址是基隆火車站前圓環及周邊道路，市府規畫打造成人行廣場，去年封閉施工，今天啟用。

林右昌今天和立委蔡適應、基隆市議長蔡旺璉及副議長林沛祥和多名議員、基隆港務分公司總經理高傳凱等人，共同出席打開國門廣場圍籬儀式，見證基隆市港嶄新一頁。

開幕儀式安排出席貴賓同擊鼓，象徵團結驅除瘟疫，另由雙獅帶領眾人繞行國門廣場一圈，為台灣祈福，為基隆加油。

林右昌說，3個月來基隆走在全國疫情的最前線，沒有北北桃直轄市的人力與資源，也沒有其他縣市經驗可以參考，遭遇最多不可知的挑戰。基隆市單日新增確診數5日降到千例以下，是全國縣市第5低、本島第2低。基隆已率先脫離疫情高峰，持續穩健收斂下降。

林右昌表示，全國上下齊心防疫是為了回復正常生活，今天就是要用國門廣場開啓希望，驅逐百年瘟疫，療癒受疫情迫害的民心，宣告疫情後的新生活將從基隆國門開始。

林右昌說，國門廣場是國家門面，將比照鄰近的海洋廣場禁止腳踏車、溜冰鞋及滑板使用，歡迎各地民眾來到這裡，享受內港親水休憩廊帶，更呼籲市民務必展現最高的公民素養，珍惜愛護國門廣場的環境。

基市府表示，國門廣場水舞將在每天晚上6點30分、7點30分及8點30各展演5分鐘，傍晚5點到晚上9點另有整點報時50秒。

基隆市「國門廣場」今天啟用，基隆市長林右昌和來演一起打開工地圍籬。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，基隆市長林右昌和來演一起打開工地圍籬。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，入夜後會有水舞展演及報時。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，入夜後會有水舞展演及報時。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，入夜後會有水舞展演及報時。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，入夜後會有水舞展演及報時。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，雙獅帶領賓客繞行廣場一周。圖／基市府提供
基隆市「國門廣場」今天啟用，雙獅帶領賓客繞行廣場一周。圖／基市府提供

基隆港 林右昌 疫情

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