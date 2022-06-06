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台東長濱「金剛好事館」開幕 饒慶鈴衝入場買這2個好物

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
長濱鄉的農產加工品都融入金剛意象。記者卜敏正／攝影
長濱鄉的農產加工品都融入金剛意象。記者卜敏正／攝影

台東縣長濱農會為行銷長濱農產品，翻新農會舊有農產行銷中心，融入地方知名金剛山意象，打造成「金剛好事館」賣場今天開幕，賣場外牆以灰階圓弧線條呈現金剛樣貌，農產品設計也結合金剛意像生動、可愛，縣長饒慶鈴也採購金剛醬油、苦茶油，強調這是好東西、我固定都要用。

金剛好事館今天上午開幕，縣長饒慶鈴、 立委劉櫂豪、縣議員高美珠、林東滿， 長濱鄉長潘淑芳都到場慶賀，並參加剪綵、拉炮開幕式，饒慶鈴剪綵開幕式後立即進入賣場，購買長濱農會的品牌「金剛醬油」、「金剛苦茶油」，強調這是品質實在長濱好物，她固定要用，也稱讚金剛好事館明亮、雅緻外觀，未來將成為東海岸新興打卡景點。

長濱農會總幹事洪正憲說，長濱鄉金剛山因山形酷似黑猩猩而得名，農會所屬農產行銷中心就位於金剛山下，長濱知名的金剛大道前，重新整修後取名金剛好事館，意喻好事時時發生。

他說，農會任務就是幫農民行銷產品，當時 思考要如何活絡農會舊倉庫，首先想到的就是結合地方觀光與農業資源，活絡偏鄉經濟，經設計師張希妍、陳沐伭規畫改造農產行銷中心，融入金剛山意象，期待金剛好事館成為帶動地方精緻農業推手。

設計師陳沐伭表示，總幹事當初就要求， 所有設計都要結合在地金剛山意象，不只建築外觀可見金剛意象，館內所有商品只要是長濱在地的農產與加工品，外包裝都採用金剛意象，小農商品也透過金剛可愛意象行銷，增加商品優越質感與獨創性。

長濱鄉農會農產行銷中心「金剛好事館」占地526坪，賣場約50坪，停車場、涼亭、觀景涼亭等約150坪，未來除展售長濱鄉內的米、苦茶油、苦茶油麵線與麵條、芭蕉麵條等農產與加工品外，也加盟統一超商系統，爭取遊客走進賣場。

台東縣長饒慶鈴開幕剪綵後，立即進入採購長濱的金剛醬油和苦茶油。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴開幕剪綵後，立即進入採購長濱的金剛醬油和苦茶油。記者卜敏正／攝影
長濱鄉金剛山就位於金剛好事館對面。記者卜敏正／攝影
長濱鄉金剛山就位於金剛好事館對面。記者卜敏正／攝影
長濱鄉的農產加工品都融入金剛意象。記者卜敏正／攝影
長濱鄉的農產加工品都融入金剛意象。記者卜敏正／攝影
。記者卜敏正／攝影
。記者卜敏正／攝影

農會 苦茶油

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