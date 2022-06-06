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基隆國門廣場啟用 林右昌：疫後新生活從國門開始

中央社／ 基隆6日電

基隆火車站前的「國門廣場」今天啟用，市長林右昌表示，除預告10日將在國門廣場迎來城市博覽會外，也宣告疫後新生活將「從基隆國門開始」。

林右昌表示，基隆在3個月來走在全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最前線，沒有北北桃直轄市的人力與資源，也沒有其他縣市經驗可以參考，遭遇最多不可知的挑戰。基隆市的確診數昨天首度降至千例以下，是全國縣市中第5低、本島第2低，率先脫離疫情高峰，持續穩健收斂下降。

林右昌說，全國上下齊心防疫，是為了回復正常生活，上午國門廣場的啟用就是要開啓希望，驅逐百年瘟疫，療癒受疫情迫害的民心，同時宣告基隆是台灣的起點城市，疫情後的新生活，將從基隆國門開始。

林右昌表示，國門廣場是國家門面，比照海洋廣場禁止腳踏車、溜冰鞋及滑板使用，歡迎各地民眾來到這裡享受內港親水休憩廊帶，也呼籲務必展現最高的公民素養一同珍惜愛護。

上午的開幕儀式市府也精心設計，由林右昌等人一同擊鼓，並由呂師父龍獅團的雙獅帶領大家繞行國門廣場一圈為台灣祈福，最後，由林右昌、基隆市議會議長蔡旺璉、立法委員蔡適應等人齊力解開繩索撤除圍籬，將國門廣場獻給市民。

民眾李小姐接受媒體訪問表示，國門廣場啟用後整個視野開闊許多，她曾造訪其他國家海港城市環境也是如此，也期待忠一路上的房屋可以進一步整理過後，看起來就會很舒服、乾淨，第一眼就能讓大家感覺基隆變得很不一樣。

基隆 林右昌 疫情

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